Klimaatbonus: Per BMW 540D Xdrive langs Nederlandse wijnhuizen

U leest graag reisverhalen. Wij maken ze graag. Ook wanneer we binnen de landsgrenzen moeten blijven. En wat blijkt dan: dat er hier nog best een potje te sturen valt én dat er veel te ontdekken is. Zo zijn er in heel het land wijngaarden te vinden. Huib de Vries bezocht er zeven en bediende zich daarbij, om hem moverende redenen, van een ruime stationcar.



Het maken van een selectie van de beste Nederlandse wijngaarden is nog niet zo eenvoudig. Er zijn gewoon veel te veel goede wijnmakers. Voor ons een ontdekking, maar voor vinoloog en auteur Peetra van der Knaap heeft wijnland Nederland geen geheimen. We gingen dus bij haar te rade; Peetra selecteerde voor ons zeven adressen verspreid over ons land.

Stan Beurskens

Naarmate onze reis vorderde raakten we steeds meer onder de indruk. Ja, natuurlijk van de BMW 540d, één van de meest sublieme reisauto’s die we recent reden. Maar daarover later meer. Nee, we raakten onder de indruk van de Nederlandse wijnmakers. Van hun bevlogenheid en toewijding, die ervoor zorgde dat er nu in Nederland fantastische wijnen worden gemaakt. Rood, rosé, vele witten en hoogwaardige bubbels. De klimaatverandering helpt een beetje, maar het is vooral de professionalisering die de afgelopen pakweg tien jaar heeft plaatsgevonden die zorgt voor een ongekende kwaliteitssprong.

Drijvende kracht hierachter blijkt Stan Beurskens van Wijndomein St. Martinus in het Zuid-Limburgse Vijlen, waar wij onze wijnreis der lage landen starten. Beurskens is niet alleen een toonaangevende wijnmaker en wijnboer, maar ook adviseur en coach van wijnboeren in binnen- en buitenland. Hij is van mening dat je ook in ons vlakke land wijn kunt maken, zolang je het maar gericht aanpakt en de juiste druivenrassen gebruikt. Ondertussen worden de wijnen van zijn eigen St. Martinus in toprestaurants door het hele land geschonken, zoals in het Rotterdamse ‘Parkheuvel’. Het Wijndomein heeft een hypermodern bezoekerscentrum met een Wijnkenniscentrum en een uitgebreide ontvangstfaciliteit voor proeverijen, middenin het allermooiste stukje Nederland. Een omweg waard!

Bungeejumpen

We rijden in een bleek herfstzonnetje op een doordeweekse dag over een lege Mergellandroute. In de haarspeldbochten geen last van de honderden motorrijders die je hier op een mooie zondag tegemoet komen. Niet dat dit nou het soort wegen is waar de BMW 540d xDrive Touring het best tot zijn recht komt. Nee, de snelweg is zijn domein. Deze auto geeft als geen andere die we recent reden het gevoel van macht en vrijheid. De macht van het lichtjes bewegen van de rechtervoet waarmee het reuzenkoppel vanaf 1.750 toeren vrijkomt en er aan het horizontale bungeejumpen geen einde lijkt te komen. Het gevoel van vrijheid dat je bekruipt als je ziet dat de actieradius nog meer dan duizend kilometer bedraagt.

