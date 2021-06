Niet te missen: CARROS Magazine #4-2021

Nog geen abonnee? Kijk dan snel even hier, want voor slechts 42 euro (8 nummers) krijg je elke editie automatisch op je deurmat. Zo mis je geen enkel nummer. Dit staat in CARROS Magazine #4-2021:

Carros configurator: Alfa Romeo Stelvio

Geen enkel merk kan nog zonder SUV(‘s), maar het blijkt niet altijd een recept voor succes. Alfa Romeo doet hooguit enkele tientallen Stelvio’s in ons land, ondanks de facelift. Onterecht, want het is een fraaie auto met prestaties die bij het merk horen. Hierbij onze ideale Stelvio.

Kort gesproken: Koert Groeneveld van Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zet de laatste jaren vol in op de elektrische auto. In het hoogste segment is er nu zelfs een elektrisch aangedreven S-klasse. Gokt het merk voortaan dus op twee paarden? We vragen het Koert Groeneveld, Head of Global Product and Technology Communications Mercedes-Benz.

Peugeot 508 PSE: Peugeot Sport Engineered

Stel, u hebt een enorme afkeer van Duitse premium modellen, of u zoekt als fervent Peugeot-rijder het ultieme dat het merk te bieden heeft. In beide gevallen kan de Peugeot 508 PSE de remedie zijn, stelt Erik Kouwenhoven.

Tweede generatie Toyota Mirai op waterstof

Wat een mooie auto is dit!” We hoorden het vaak tijdens een wat langere kennismaking met de nieuwe waterstofauto van Toyota, de Mirai. Qua voorganger waren de reacties ‘verdeeld’ om het voorzichtig uit te drukken, maar deze krijgt de handen wél op elkaar.

Ford Mustang Mach-E 99kWh: Mag’ie?

Heel wat autoliefhebbers zullen zich bij de eerste (over het algemeen zeer positieve) berichten over de elektrisch aangedreven Mustang Mach-E twee dingen hebben afge vraagd. Mag ik hem als auto van de zaak? En mag het ding eigenlijk wel Mustang heten.

BMW iX: Drommels gewoon

De vol-elektrische BMW iX komt pas in november op de markt, maar wij mochten er in de geheime Closed Room van de importeur al even aan snuffelen. Zet al uw (voor-) oordelen over BMW opzij en maak kennis met de iX, een drommels ongewone auto.



Carlo van de Weijer: “Klassiekers blijven. Maar ze gaan wel aan de synthetische brandstof”

In een editie die overwegend over de toekomst van de auto gaat, mag een gesprek met Carlo van de Weijer niet ontbreken. Hij geeft leiding aan het AI Systems Institute op de TU Eindhoven, maar staat vooral bekend als mobiliteitspaus. De auto heeft volgens hem zeker nog toekomst, hij wordt elektrisch, veiliger, completer én goedkoper. “Waterstof? Dat wordt heel belangrijk. Maar je gaat er geen auto op laten rijden.”

Nieuwe auto? Word lid

De opkomst van private lease lijkt nu het auto-op abonnement in opkomst. Het lijkt ideaal: voor een vast bedrag per maand een auto, zonder dat je er lang aan vast zit. Het nieuwe merk Lynk&Co timmert er sinds kort mee aan de weg, ondertussen is zustermerk Volvo stilletjes al een heel stuk verder. Maar waar praten we eigenlijk over?

Het groene leven: Fiat 500e Cabrio vs Honda e Advance

Zijn we nu niet meer een beetje, maar vollédig in de war? Dat we nu ineens, in dit fraaie blad vol exoten, elektrisch aangedreven stadsautootjes ten tonele gaan voeren? Het blijkt maar weer: Thomas Bangma deinst nergens voor terug. En hij kan het nog uitleggen ook.

Landrover Defender 90: Alleskunner

Er is lang uitgekeken naar de nieuwe Defender. Met zowel vreugd als angst, omdat het vervangen van een icoon per definitie een riskante job is – zie Mini, Beetle, 500 en 911. Je doet als fabrikant altijd wel iemand pijn, al staan de folders bol van termen als ‘evolutie’, ‘respect voor het verleden’ en ‘merkwaarden’. Dus rijst de vraag: hoe zal het gaan met de nieuwe Defender? Wij reden de korte 90-versie.

Heuvelklim: Jaguar F-Type P575 AWD R

Dit nummer staat grotendeels in het teken van autorijden in de toekomst. Recalcitrant als zij zijn, besloten Huib de Vries en Maurice Volmeyer dus in de historie te duiken. De tijd waarin je met blaffende motoren kon meedoen aan de KNAC Heuvelklim, die jaarlijks duizenden bezoekers trok. Het werd een sentimental journey met een merk dat binnenkort alleen nog elektrische auto’s maakt.

Don Quichot Automobielen: Louter voor Lancia’s

Vlak buiten Alkmaar bevindt zich de werkplaats van Don Quichot Automobielen. Hier werkt Kees Jan Boosman aan één merk: Lancia. Met een recent type hoef je niet bij hem aan te komen, maar auto’s als de Lambda, Aprilia, Astura en Aurelia vinden hier een warm thuis en twee vaardige handen.

Saab Sonett III (1973)

Een klassieke Saab is op zichzelf al een eigenwijze auto, maar de sportieve tweezits Sonett doet daar nog een schepje bovenop. Ruud Thoma en Ingmar Timmer gingen rijden met de eigenzinnigste aller Saabs. “De remmen verlangen een stevige voet en wat anticiperend vermogen.”

Vergeten voorvader: De Tomaso Vallelunga (1967)

Om met de deur in huis te vallen: de Vallelunga was de eerste straatauto van Alejandro De Tomaso. Ultralicht en deels gebaseerd op technologie uit de Formule 1, en daarmee de aftrap voor beroemde sportauto’s als de Mangusta en de Pantera. Zelf schuilde deze kleine, charmante coupé altijd bescheiden in de schaduw. Tot nu.

Erkend erfgoed

Niemand neemt het u kwalijk als u, als liefhebber van klassieke auto mobielen, niet weet dat er een Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) bestaat. Wij namen een kijkje.