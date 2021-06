Kort gesproken: Koert Groeneveld van Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zet de laatste jaren vol in op de elektrische auto. In het hoogste segment is er nu zelfs een elektrisch aangedreven S-klasse. Gokt het merk voortaan dus op twee paarden? We vragen het Koert Groeneveld, Head of Global Product and Technology Communications Mercedes-Benz.

Mercedes brengt in het topsegment kort na elkaar de ‘gewone’ S-klasse en de elektrische EQS uit. Rechtvaardigt de grootte van dit segment twee modellen?

“Daar gaan we wel van uit. De S-klasse is al jaren succesvol, ook in China en Amerika. Ons nieuwste model zal dit wereldwijde succes voortzetten. In de eerste maanden na de première in september 2020 kregen we 50.000 bestellingen binnen en vorig jaar was de S-klasse wereldwijd de meest verkochte luxe limousine. Tegelijkertijd zien we zowel in Europa, China als Amerika een stijgende vraag naar elektrische auto’s. En daar komt de EQS in het spel, waarmee we klanten die elektrische aandrijving prefereren een aantrekkelijk aanbieding kunnen doen.”



Op welke verkoopaantallen in het eerste volle jaar (2022) wordt er gerekend?

“We geven nooit prognoses, maar zijn wel zeer positief. We hebben in elk geval grote ambities met betrekking tot elektromobiliteit. In 2030 verwachten we dat minstens elke tweede verkochte Mercedes een plug-in hybride of volledig elektrisch zal zijn.”



De S-Klasse en de EQS lijken niet echt veel op elkaar, welke componenten worden in beide auto’s gebruikt?

“Te veel om op te noemen, ze worden beide ook op dezelfde productielijn in Sindelfingen gebouwd. Eigenlijk zijn ze dus broer en zus: ze staan op verschillende platformen, maar hun DNA is hetzelfde. Dus zitten er veel componenten in zowel de S-klasse als de EQS, zoals de luchtvering, de bediening en alle assistentiesystemen.”



De actieradius van de EQS is indrukwekkend. Gaat dat ook gelden voor de andere modellen uit het EQ-programma?

“De actieradius is inderdaad een belangrijke factor voor de klanten, zeker zolang de infrastructuur voor (snel-)laden nog uitgebouwd moet worden. Dus daarom is en wordt daar bij de ontwikkeling van onze EQ-modellen veel aandacht aan gegeven. De grootte van de batterij is daarbij van belang, maar de actieradius komt voort uit het héle technische pakket, inclusief het type aandrijving, de software, de aerodynamica en een intelligent energiemanagement.”

Zou de ‘gewone’ S-klasse wel eens de laatste met traditionele verbrandingsmotor kunnen zijn?

“Feitelijk heeft de S-klasse nu al geen traditionele verbrandingsmotor meer, want alle motoren hebben minstens een 48 volt ‘Mild-Hybrid’-aandrijving. De plug-in hybrid met 100 kilometer elektrische actieradius komt binnenkort op de markt. De volgende generatie voertuigen (niet alleen de S-klasse) wordt bij Mercedes-Benz naar het principe ‘Electric First’ ontwikkeld. Dat betekent dat het voertuigconcept eerst als elektrische auto wordt ontworpen en pas in tweede instantie als auto met een verbrandingsmotor. De nadruk ligt in de toekomst op elektromobiliteit.”

Wat rijdt u zelf, S-Klasse of EQS?

“Geen van beide. Ik ben in de gelukkige positie beide modellen al uitvoerig te hebben mogen rijden, maar de prioriteit ligt nu bij de levering aan onze klanten.”