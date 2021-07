CARROS CONFIGURATOR: ALFA ROMEO STELVIO VELOCE TI

Geen enkel merk kan nog zonder SUV(‘s), maar het blijkt niet altijd een recept voor succes. Alfa Romeo doet hooguit enkele tientallen Stelvio’s in ons land, ondanks de facelift. Onterecht, want het is een fraaie auto met prestaties die bij het merk horen. Hierbij onze ideale Stelvio.

1. STELVIO VELOCE TI (86.324 EURO)

De eerste lastige keuze betreft de aandrijflijn. Natuurlijk kennen we de 510 pk sterke Quadrifoglio, we weten van onze testritten op Paul Ricard nog precies wat voor een beestachtig fijne auto dat is. Maar we gaan voor de net zo fijne 280 pk sterke Veloce TI, waarmee we meteen ook een halve euroton in onze zak houden.

2. BLU MONTECARLO EN VELOCE WIELEN (1.545 EURO)

Het design van Alfa’s SUV verdraagt vele kleuren, wij kiezen Blu Montecarlo (+ 1.095,-). En we doen afstand van de standaard wielen met ronde gaten en vinken twintig inch Veloce-wielen aan voor 450 euro. De remklauwen blijven beschaafd zwart.

3. DRIVER ASSISTANCE PACK II (395 EURO)

Standaard heeft de Stelvio al enkele rijassistentie-systemen aan boord, maar voor een luttele 395 euro kun je het systeem flink uitbreiden. Doen, want dan heb je onder meer ‘intelligent speed control’, ‘traffic jam assist’ en verkeersbordherkenning aan boord.

4. SOUND THEATRE EN NVH-PACK (1.990 EURO)

De Veloce TI heeft sowieso al een knap infotainmentsysteem met DAB, Apple CarPlay en navigatie. Maar we waarderen het graag op met ‘Sound Theatre by Harman Kardon’, met veertien luidsprekers (+ 1.495,-). En dan is het NVH-pack met extra isolatie en gelamineerd glas voor 495 euro ook zinvol.



5. PANORAMISCH SCHUIFDAK (1.695 EURO)

De laatste optie die we aanvinken is het grote schuifdak. Want airconditioning is leuk, maar er gaat niks boven een elektrisch te bedienen schuif/kanteldak. De meerprijs valt trouwens mee.