BMW presenteert zijn nieuwe M3 en M4. Wat bij de eerste kennismaking meteen opvalt is de neus, die blijkt behoorlijk polariserend te werken. Hetzelfde geldt voor het gewicht van de auto’s. Tot we de eerste rondjes hebben gereden op Circuit Zandvoort.



De snelheidsmeter geeft snelheden van meer dan 200 kilometer per uur aan terwijl we over het rechte stuk van Zandvoort denderen. Voor ons rijdt een instructeur van BMW’s Driving Experience in zijn BMW M5 Competition, ogenschijnlijk op de top van zijn kunnen. Maar hoe hij het ook probeert: onze 115 pk minder sterke M3 kleeft aan zijn bumper alsof ‘ie aan een touwtje hangt. In de bochten gaat het helemaal mis voor de M5, want daar doen het uitstekende sperdifferentieel, de betere wielophanging en het iets lagere gewicht van de M3 wonderen voor de prestaties. De overmacht van onze M3 is na het Scheivlak zelfs zo groot, dat we denken dat de instructeur om veiligheidsredenen inhoudt. Niet verwonderlijk, want het gaat best hard nu. Alleen in de sectie vóór het Scheivlak loopt de M5 uit, maar dat is ook een beetje omdat we geen nieuwe M3 willen afschrijven en daar dus maar even van het gas gaan. Uiteraard is de M5 zwaarder, maar het vermogen ligt met 625 pk ook beduidend hoger. Toch doet de M3 alles beter, en helemáál in de bochten. Je kunt eerder op het gas, de grip in de bochten is beter en de auto lijkt precies aan te voelen wat jij wilt.

Boks

Na afloop stapt de instructeur vol adrenaline uit zijn auto, lacht, geeft een boks en zegt: ‘dat ging lekker hè?’ En inderdaad, het ging lekker. Op de vraag of hij inhield, antwoordt hij dat dat allerminst het geval was. Het verbaast ons, want de M3 is overduidelijk sneller. En – nog mooier – de auto lost veel voor je op, maar geeft je toch het gevoel dat je het allemaal zelf doet. Geen abrupte ingrepen dus, maar subtiele tweaks van onderstel, aandrijving, ESP en differentieel die je onmerkbaar beter de bocht om helpen. Doordat de auto je zelfs in belangrijke mate laat driften als je daarom vraagt, heb je het gevoel in een auto te zitten die aanvoelt alsof er geen elektronica bestaat.

