Nieuwe wegen

Ondanks, of juist dankzij de huidige tijden vertonen de verkoopcijfers van klassieke auto’s een stijgende lijn. En dat terwijl de fysieke verkoop tot een minimum is beperkt. Martin van der Zeeuw inventariseerde de trends in klassiekerland.

De verkoop van klassieke auto’s steeg destijds tijdens de bankencrisis fors, en dat lijkt nu opnieuw te gebeuren. “Er is veel geld en de rente is laag. Je kunt je centen op de bank laten staan, maar er ook iets leuks mee doen. En een klassieke auto is leuk”, zegt Renald van Dijke van Classic Park in Boxtel, voor wie de auto’s bijna niet aan te slepen zijn. “In deze tijd, waarin de mogelijkheden van vertier en vakanties beperkt zijn, besteden de mensen hun geld aan een meer individuele manier van plezier beleven.”

Online

Maar dat is niet de enige belangrijke ontwikkeling binnen de klassiekerwereld. Van Dijke: “Momenteel verkopen wij vrijwel alleen online en het is succesvoller dan we dachten. De klant neemt contact op, wij laten de auto plus documentatie via video zien, de papierwinkel en betaling gaan sowieso online en de auto gaat op transport. Nationaal of internationaal, alles gaat via e-mail, video en telefoon. De online verkoop was noodgedwongen, maar het werkt uitstekend. Wij denken dat deze trend zich na de crisis zal voortzetten. Er zal altijd wel een deel fysieke verkoop zijn, maar er is nu een generatie liefhebbers opgestaan die bijna met de tablet in de hand is geboren.”



Je hoeft inderdaad geen overschatte trendwatcher te zijn om te constateren dat de wijze van koop en verkoop verandert. Zoals in meerdere sectoren het geval is, zijn dit logische ontwikkelingen die nu versneld hun beslag krijgen. Van Dijke: “Wij overwegen zelfs ons wat meer van beurzen terug te trekken. De verkoop loopt immers gewoon door, heel goed zelfs, terwijl er momenteel geen enkele beurs plaatsvindt. Naar Maastricht, Essen, Stuttgart en Salzburg zeulden we prachtige auto’s mee, om vervolgens onverrichter zake terug te keren. Maar nu verkopen we ze ineens online! Beurzen kosten te veel tijd, geld en inspanning: denk aan standhuur, personeel, logistiek, catering, standbouw. Het weegt niet meer op tegen de opbrengst. Ik denk dat beurzen over een tijdje niet meer zullen bestaan.”

Beleving

Of Van Dijke gelijk krijgt valt nog te bezien, maar in de jaren zestig geloofde ook niemand je als je beweerde dat mensen ooit boodschappen vanuit hun luie stoel zouden doen. Toch is de gang naar de Jumbo minder een sociale gebeurtenis dan een beurs. Organisator Mark Albada Jelgersma van British Cars & Lifestyle in Autotron Rosmalen moest begin vorig jaar ‘zijn’ evenement vlak voor opening afblazen, en dat was niet alleen voor de organisatie vervelend. “Ja, dat was even schrikken, het tapijt lag er al. De dinsdag vóór het evenement hebben we besloten de stekker eruit te trekken. Dat weekeinde kwam de eerste lockdown. We hebben veel geld verloren, dat we niet meer terugverdienen. Het zijn sunk costs. Maar de standhouders waren vol begrip. We zijn ze niet kwijtgeraakt en er melden zich zelfs nieuwe aan! Een beurs gaat immers om mensen ontmoeten, om zien en gezien worden. Zowel het formele als het informele contact is belangrijk. Als bedrijf geeft het je de kans om je te presenteren, en als bezoeker kun je de auto’s in het echt zien in plaats van virtueel. Die auto die je later wellicht online koopt, is toch blijven ‘hangen’ omdat je hem als eerste op een beurs hebt gezien.”

Serieuze kopers

Misschien is dat zo, maar toch lijken met name de grotere klassiekerdealers in het hogere segment de (Nederlandse) beurzen steeds meer over te slaan. Te hoge kosten en te lage opbrengsten, te weinig serieuze kopers, zeggen ze. Albada Jelgersma vindt dat niet slim: “Als de grote dealers er niet zijn roept dat vragen op, of er iets met ze aan de hand is. Wel zullen beurzen een andere invulling krijgen. Het moet méér worden dan alleen een auto neerzetten. Er moet meer omheen komen. Beleving, zo je wilt.” British Cars & Lifestyle staat nu opnieuw op de rol voor 11 en 12 september dit jaar. “IJs en weder dienende.”