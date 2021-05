Niet te missen: CARROS Magazine #3-2021

Nog geen abonnee? Kijk dan snel even hier, want voor slechts 42 euro (8 nummers) krijg je elke editie automatisch op je deurmat. Zo mis je geen enkel nummer. Dit staat in CARROS Magazine #3-2021:



CARROS Configurator: BMW 430i Cabriolet

Nu we een beetje bijgekomen zijn van de enorme nieren in de neus van BMW’s 4 Serie, wordt het tijd een fraai exemplaar samen te stellen. We kozen voor de open versie (nu weer met stoffen dak), want we hebben de zomer in de bol.



Kort gesproken: Lex Kerssemakers van Volvo Cars

Volvo gaat in 2030 alleen nog online auto’s verkopen. Aan Lex Kerssemakers van Volvo Cars vroegen we waarom, en we stelden nog een aantal andere prangende vragen.



Rookmachine: BMW M3 Competition

BMW presenteert zijn nieuwe M3 en M4. Wat bij de eerste kennismaking meteen opvalt is de neus, die blijkt behoorlijk polariserend te werken. Hetzelfde geldt voor het gewicht van de auto’s. Tot we de eerste rondjes hebben gereden op Circuit Zandvoort.

Alles wordt anders: Volvo C40 Recharge

Dit najaar verschijnt de Volvo C40 Recharge. Een SUV met een enigszins aflopende daklijn, altijd elektrisch aangedreven. Juist deze auto blijkt symbool te staan voor de toekomst van het Zweedse huis: SUV’s met een elektromotor. Daar draait het om. Oh, en de auto is alleen online te bestellen.



Niet de minste: Bentley Flying Spur V8

De Flying Spur moet de Bentley Mulsanne doen vergeten en doet dat ook. Op voortreffelijke wijze zelfs. En voor degenen die maar niet kunnen wennen aan de aloude W12-motor is er nu ook weer een achtcilinder – en dat is niet de minste.

Dit is geen auto, dit is een club: Lynk & Co 01

Zou het er nu echt van gaan komen? Gaan we met onze auto’s massaal van bezit naar gebruik? Bij het nieuwe merk Lynk & Co uit China denkt men van wel. En dus komt dit zustermerk van Volvo en Polestar met zowel een sterk aanbod als een uitstekende auto.

Dagelijks gebruik: De Saab 900L van Franca Witjas

“Mijn vader is Saab-liefhebber, in de jaren negentig reed zowel mijn vader als mijn moeder in een Saab 900. Later hadden we als gezin een 9000i of Turbo, maar altijd een 900 als tweede auto.”



Badgast: Vlieland verkennen met een Land Rover Defender

Is de nieuwe Defender zijn naam waard? Aangespoord door de discussies over het antwoord op deze vraag, onderwierpen Huib de Vries en Maurice Volmeyer de Land Rover aan de zwaarst denkbare test. Ze namen hem mee naar het vrijwel autovrije Vlieland, waar bewoners de hippe badgast met wantrouwen verwelkomden. Slaagde de nieuwkomer erin de harten van de eilanders te winnen?

“Ik hou van de emoties die auto’s teweegbrengen”

Stellantis, ontstaan uit het samengaan van Groupe PSA en de FCA Group, mengt Franse, Italiaanse, Duitse, Engelse en Amerikaanse culturen tot één autoreus, de op drie na grootste ter wereld. Het hoofdkantoor komt in Amsterdam, waar ook Aigline James, Country Manager Nederland, werkt. Guus Peters sprak met haar.



Lords of the ring: Mercedes-Benz AMG GT 63 S versus Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo

Je hoeft geen lid te zijn van een bepaald genootschap om dit soort auto’s te kunnen of mogen kopen, maar het helpt wel. Thomas Bangma ging op stap met twee iconen. De een nóg ondeugender, fouter dan de ander.

Mark Wegh: Porsche collectionneur en- dealer

De collectie Volkwagens, Audi’s en Porsches van Mark Wegh is de meest bijzondere in ons land. Louter buitengewone modellen met een eigen verhaal, verzameld door een man die al vroeg besmet raakte met een autovirus dat hem nooit meer losliet. Het duo Van Koeveringe-De Jong ging in gesprek met een heerlijke autogek.

Rijdersauto: Aston Martin Vantage Roadster

De Aston Martin Vantage Roadster is de laatste loot aan de Vantage-stam. Zeg maar de instapper, met keuze uit coupés, open Volantes – uiteraard wat prijziger, exclusiviteit heeft nu eenmaal zijn prijs – en de versie in dit verhaal: een strikt op twee personen toegesneden roadster.

Nieuwe wegen

Ondanks, of juist dankzij de huidige tijden vertonen de verkoopcijfers van klassieke auto’s een stijgende lijn. En dat terwijl de fysieke verkoop tot een minimum is beperkt. Martin van der Zeeuw inventariseerde de trends in klassiekerland.



Bitter Diplomat CD (1975): Das besondere auto

De Bitter CD: een auto met Italiaanse lijnen, voorzien van degelijke Duitse en Amerikaanse techniek. Werd het hiermee een ideale auto? Wel, er werden, dankzij z’n extreme prijs en de introductie aan het begin van de oliecrisis, in zes jaar slechts 395 stuks van gebouwd. Yuri van Koeveringe ging op pad met een hoogst zeldzaam, origineel Nederlands exemplaar.

Hebberig: Jaguar XK 4.2 Convertible (2006-2014)

Beter nog dan de vooral comfortabele XJ-S kon de in 2006 gelanceerde XK-reeks het sportieve imago van Jaguar weer doen glimmen en Porsche partij geven. Mario Vos hernieuwde de kennismaking met de youngtimer en werd op slag erg hebberig.