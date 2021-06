Lords of the ring: Mercedes-Benz AMG GT 63 S versus Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo

Je hoeft geen lid te zijn van een bepaald genootschap om dit soort auto’s te kunnen of mogen kopen, maar het helpt wel. Thomas Bangma ging op stap met twee iconen. De een nóg ondeugender, fouter dan de ander.



Welke de foutste is? Dat mag ieder voor zich uitmaken. We stellen slechts vast dat de Porsche nog een béétje in de tijdgeest probeert te passen. Iemand die geld verdient met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en in staat is zichzelf enigszins voor de gek te houden voelt zich waarschijnlijk goed bij de gedachte dat de vernieuwde hybride Panamera een kleine vijftig kilometer op zijn elektromotor kan rijden. De AMG-man/vrouw daarentegen, zal heel anders in de wedstrijd zitten. Die verkneukelt zich bij de gedachte aan het keiharde gegeven dat de voluit ‘Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupé 4Matic’ hetende vierwieler onlangs op de Nordschleife van de Nürburgring onder ‘niet ideale omstandigheden’ dik twee seconden sneller was dan de 630 pk sterke Porsche Panamera Turbo S.

Handig

Maar zou de hybride Panamera Turbo waarmee wij nu rijden niet sneller zijn geweest, dankzij z’n gecombineerde vermogen van 700 pk? Neen, want de hybridetechniek maakt hem nog eens ruim 200 kilogram zwaarder. Het valt niet te ontkennen dat de Mercedes-AMG een extremere auto is dan de Panamera. En er schijnt nota bene een nóg sterkere variant op komst te zijn, die GT73 zou gaan heten. Een hybride, die dus ondanks z’n geschatte 800 pk geschikt is voor degenen die het (best) goed voor hebben met de planeet. Maar het wordt helaas toch een moeilijk te verkopen verhaal. Want waar de Porsche-klant het thuisfront nog kan (pogen te) paaien met een reuze handige en praktische Sport Turismo, is de Mercedes toch echt een vierdeurs coupé. Mercedes had hem trouwens graag GT4 genoemd, maar daar stak het merk dat hun Panamera eindelijk serieus beconcurreerd zag worden een stevige stok voor.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 3/2021. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).