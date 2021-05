Stellantis, ontstaan uit het samengaan van Groupe PSA en de FCA Group, mengt Franse, Italiaanse, Duitse, Engelse en Amerikaanse culturen tot één autoreus, de op drie na grootste ter wereld. Het hoofdkantoor komt in Amsterdam, waar ook Aigline James, Country Manager Nederland, werkt. Guus Peters sprak met haar.



De verhuisdozen zijn talrijk in het voormalige PSA-kantoor aan de Amsterdamse Lemelerbergweg. Waar op de parkeerplaats en het parkeerdak tot nu toe Peugeots, Opels, Citroëns en DS’sen domineerden, duikt nu al af en toe een Fiat op. De komende weken krijgt hier, op een flinke steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena, het Nederlandse hoofdkantoor van Stellantis gestalte. Stellantis is de koepelorganisatie die wordt opgebouwd na de fusie van Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) met de FCA Group, van Fiat tot en met Chrysler. Dat levert een melange op van liefst veertien merken: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en het Britse Vauxhall. Ook de leasemaatschappijen Free2Move Lease en Leasys maken deel uit van het conglomeraat, net als de onderdelendivisies Eurorepar en Mopar. Stellantis (Latijn voor ‘flonkerende ster’) krijgt zijn fiscale en juridische hoofdkantoor in Amsterdam. Tot Country Manager voor Nederland werd de Française Aigline James (42) benoemd. Ze was al een kleine twee jaar in Nederland, als algemeen directeur van Groupe PSA.



James, dat is niet echt een Franse achternaam…

“Ik ben Frans, maar mijn familienaam is onstaan in de honderjarige oorlog, het gevecht om de Franse troon, van 1337 tot 1453. In die tijd kwamen mijn verre voorouders van Schotland naar Frankrijk. De naam is enkele malen gewijzigd in de afgelopen eeuwen en was destijds met twee m’s, mijn grootouders spraken van ‘jammes’. Dat vond ik niet mooi klinken, dus heb ik de vrijheid genomen het als ‘James’ uit te spreken. Dat is meer internationaal, zo staat het ook in mijn paspoort.

