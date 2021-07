Dit is geen auto, dit is een club: Lynk & Co 01

Zou het er nu echt van gaan komen? Gaan we met onze auto’s massaal van bezit naar gebruik? Bij het nieuwe merk Lynk & Co uit China denkt men van wel. En dus komt dit zustermerk van Volvo en Polestar met zowel een sterk aanbod als een uitstekende auto.

Al jaren voorspellen zieners dat de autobranche op z’n kop gaat. Verbrandingsmotoren verdwijnen, auto’s gaan zelf rijden en automobilisten kopen of leasen hun auto’s niet meer, maar gaan ze massaal delen. Alles wordt anders! Zoals u van ons gewend bent laten we ons niet meteen meeslepen, maar volgen we de ontwikkelingen wel op de voet. Dat de elektrische aandrijving het grotendeels gaat overnemen van de verbrandingsmotoren is inmiddels wel zeker, maar de zelfrijdende auto? En met autodelen liep het tot dusver ook niet zo’n vaart, ondanks vele initiatieven.

ALD Automotive

Maar nu is er Lynk & Co. Niet zomaar een Chinese autobouwer, maar onderdeel van het Geely-concern en daarmee een volle zus van Volvo en Polestar. Het hoofdkantoor staat in Zweden en de firma neemt z’n missie zeer serieus. Onlangs nog maakte hoofdontwerper Ivo Groen de overstap van DS naar Lynk & Co. In China rijden inmiddels al diverse modellen rond, in Europa starten ze met – hoe kan het anders – de 01.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 3/2021. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).