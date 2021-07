Dagelijks gebruik: De Saab 900L van Franca Witjas

Het leven is te kort om saaie auto’s te rijden. De Daily Driver van Franca Witjas is de Saab 900L uit 1992.

Met wie hebben wij het genoegen?

“Franca Witjas, 29 jaar, wonend in Den Haag. Ik werk als arts-onderzoeker in het LUMC in Leiden, afdeling Nierziekten Regeneratieve geneeskunde.”



Welke auto rijd je?

“Een Saab 900i.”



Waarom deze auto?

“Mijn vader is Saab-liefhebber, in de jaren negentig reed zowel mijn vader als mijn moeder in een Saab 900. Later hadden we als gezin een 9000i of Turbo, maar altijd een 900 als tweede auto. We hebben in totaal twaalf Saabs gehad. Deze is al jaren in de familie, mijn moeder reed er twintig jaar geleden in, een tante en een neef hebben hem ook een tijd gehad. Op een gegeven moment heeft mijn vader hem helemaal laten restaureren, motor en carrosserie. Zo’n mooie auto wil je natuurlijk houden en voor mij is hij perfect. Het leukste is dat de Saab uit mijn bouwjaar is: 1992.”

Hoe kwamen jullie destijds aan deze auto?

“Mijn vader speurde altijd naar Saabs ‘met ervaring’, exemplaren met niet te veel kilometers. Deze komt van de toenmalige Saab-dealer in Amsterdam. De kleur heet Le Mans blauw, het was één van de eerste versies met ABS. En hij heeft een 2,1 liter motor die Saab niet lang voerde. In een aantal landen viel de auto daardoor in een duurdere belastingcategorie.”

Waarvoor gebruik je hem zoal?

“Als het kan ga ik op de racefiets naar het LUMC, maar voor weekeinde- en/of avonddiensten neem ik altijd de Saab. Ook is hij perfect om mijn kiteboard in te vervoeren, want de kofferbak is enorm. De meiden uit mijn korfbalteam gaan er ook graag in mee naar uitwedstrijden, het is een feestje om er met z’n vieren of vijven in rond te rijden.”

Wat is de beste eigenschap van jouw Saab?

“Tijdens mooi weer met een raampje open en een krakende autoradio op de achtergrond een ritje maken. En de reacties van mensen als je met deze auto komt aanrijden! Iedereen vindt zo’n oude Saab leuk en het blijft toch een beetje een vliegtuig op wielen.”