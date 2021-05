CARROS Configurator: BMW 430i Cabriolet

Nu we een beetje bijgekomen zijn van de enorme nieren in de neus van BMW’s 4 Serie, wordt het tijd een fraai exemplaar samen te stellen. We kozen voor de open versie (nu weer met stoffen dak), want we hebben de zomer in de bol.

1. 430I CABRIO (65.926 EURO)

Omdat heel veel vermogen in een cabriolet niet zo zinvol is, kiezen we niet voor de sterke M440i, maar de 430i met tweelier viercilinder turbomotor en 258 pk, die in 6,2 seconde naar 100 sprint. Er is trouwens ook een 420i die daar twee tellen meer voor nodig heeft. De 420d (diesel) hoort niet in een open auto.

2. ORANJE ZWART MET V-SPAAK WIELEN (1.679 + 1.547 EURO)

Ons oog viel op de lakkleur Orange Sunset. En die combineert fraai met een Anthrezit zilvereffect dak. Bovendien vinken we de 18 inch V-spaak wielen (styling 780) aan.

3. HIGH EXECUTIVE (4.995 EURO)

Voorlopig ben je verplicht dit model als High Executive te bestellen, want de basisversie – al wel in de prijslijst – komt pas in maart 2023. Gek misschien, maar voor die vijf mille extra zouden we de opties die je daarvoor krijgt niet willen missen. Denk aan leren bekleding, hoogglans zwarte lijsten, laserlicht, elektrisch bediende en verwarmbare stoelen, plus de digitale BMW Live Cockpit Professional met een riedel extra’s die met het infotainmentsysteem van doen hebben.

4. AUDIO PACK EN HARMAN KARDON (1.150 EURO)

Om windgeruis te overstemmen tijdens open rijden, kiezen we het Audio Media Pack met tien luidsprekers, telefoonvoorbereiding en wifi-hotspot. Dat waarderen we vervolgens op met het Harman Kardon Surround Sound Systeem voor 595 euro. Dan hebben we namelijk ineens zestien luidsprekers en 464 watt aan versterkervermogen.

5. SAFETY PACK (1.095 EURO)

Aan standaard veiligheidsvoorzieningen geen gebrek, maar het optionele Safety Pack maakt de auto af. Dan heb je ook nog dode-hoekwaarschuwing, signalering van achterlangs passerend verkeer en snelheidssignalering.

6. ADAPTIVE CRUISE CONTROL EN AIR COLLAR (522 + 587 EURO)

Om relaxed te kunnen flaneren kruisen we nog twee opties aan. Active Cruise Control met Stop en Go-functie maakt het filerijden meer ontspannen en Air Collar zorgt bij open rijden voor een verwarmde nek.