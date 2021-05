Bitter Diplomat CD (1975): Das besondere auto

De Bitter CD: een auto met Italiaanse lijnen, voorzien van degelijke Duitse en Amerikaanse techniek. Werd het hiermee een ideale auto? Wel, er werden, dankzij z’n extreme prijs en de introductie aan het begin van de oliecrisis, in zes jaar slechts 395 stuks van gebouwd. Yuri van Koeveringe ging op pad met een hoogst zeldzaam, origineel Nederlands exemplaar.



Voor het begin van dit verhaal moeten we terug naar augustus 1933, toen de naamgever van de auto werd geboren in het Duitse Schwelm, een stadje ten oosten van Düsseldorf. De ouders van Erich Bitter behoorden tot de gegoede middenstand en bezaten een bloeiende handel in onder meer fietsen. Na een onbezorgde jeugd en de roerige tijden van de Tweede Wereldoorlog ging Erich in de fietsenhandel van zijn ouders werken. Het was ook in deze periode dat hij zich toelegde op wielrennen. Niet zonder succes, want hij werd op 20-jarige leeftijd de jongste Duitse wielrenprofessional. Maar naarmate hij ouder werd begon de wereld van het autoracen hem steeds meer te trekken.

Racerij

Zijn eerste races werden dankzij een dorpsgenoot gehouden op het rallycircuit, maar na een dramatische ervaring met een Alfa Romeo Giulietta Zagato tijdens de Akropolis rally, kwam dit avontuur ten einde. Vervolgens richtte Erich zijn pijlen op het racen op circuits en al snel werd hij niet alleen bekend als begenadigd coureur, maar ook als bijzonder goede tuner van kleine motoren, zoals die van zijn eigen NSU Prinz. Steeds meer raceteams, waaronder die van de NSU-fabriek zelf, stuurden hun auto’s naar Schwelm voor een specifieke Bitter-behandeling. De zaken gingen goed en binnen korte tijd opende ‘Rallye Bitter’ een tweede en een derde filiaal. Elk weekeinde was Erich op circuits te vinden, waar hij ook Carlo Abarth ontmoette. Deze in Italië gesitueerde Oostenrijker produceerde kleine, wendbare raceauto’s, die in karakter niet veel verschilden van de snelle NSU’s die Erich bouwde.

