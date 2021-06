Badgast: Vlieland verkennen met een Land Rover Defender

Is de nieuwe Defender zijn naam waard? Aangespoord door de discussies over het antwoord op deze vraag, onderwierpen Huib de Vries en Maurice Volmeyer de Land Rover aan de zwaarst denkbare test. Ze namen hem mee naar het vrijwel autovrije Vlieland, waar bewoners de hippe badgast met wantrouwen verwelkomden. Slaagde de nieuwkomer erin de harten van de eilanders te winnen?



Ja, we hadden natuurlijk naar Terschelling kunnen gaan. Dat Waddeneiland is het grootste broeinest van Land Rovers in Europa. Op een bevolking van nog geen vijfduizend zielen rijden daar meer dan tweehonderd ouderwetse Land Rovers rond. Onze nationale knuffelkakker Jort Kelder heeft er zelfs twee bij zijn duinhuisje geparkeerd. Vlieland echter, telt op een inwonertal van duizend ongeveer 25 Land Rovers. De dichtheid kan dus niet tippen aan buurman Terschelling. Maar goed, het verhaal van de Land Rovers op Terschelling is al vaker verteld en we vonden het stiekem ook weleens leuk om een auto mee te nemen naar Vlieland. Want dit kleine reepje land in de Waddenzee ten westen van Terschelling is eigenlijk autovrij. Dat wil zeggen: alléén bewoners mogen er met een ontheffing autorijden.

Roedel busjes

De onvolprezen regelaars van Bureau Vlieland regelden voor ons een felbegeerde vergunning voor twee dagen. Het mooie is dat je je met zo’n papiertje achter de voorruit meteen een eilander voelt, zeker op een koude dag als er nog geen toerist te bekennen is. In de buik van de veerboot vanaf Harlingen had de Defender gezelschap van een enkele vrachtwagen met levensmiddelen en een roedel busjes met bouwvakkers, glaszetters en schilders. Er wordt in de wintermaanden flink geklust op het eiland om alle hotels en huisjes weer klaar te maken voor het toeristenseizoen. Eén dag voor vertrek krijgen we nog een telefoontje: “De benzine is op hier, dus zorg dat je dat tuinhuisje volgooit in Harlingen!” Dat belooft wat.

Schelpenpaadjes

Eenmaal van de boot af worden we direct aangehouden door een wat nors kijkende eilander in een Land Rover Discovery. Daar begint het gedoe al. Maar niets is minder waar. De man blijkt alles te willen weten over de nieuwe Defender. Hij vindt hem prachtig. Sterker, hij heeft er een besteld! Gedurende de twee dagen hebben we meer van dit soort ontmoetingen. Typerend voor de ongedwongen sfeer op Vlieland in de winter: terwijl we wachten op de fotograaf wordt plots het rechter voorportier pengetrokken door een wildvreemde. “Ik mag zeker wel even binnenkijken, nou?” De start van een geanimeerd gesprek over Land Rovers met de eigenaar van een oude Defender 90. Moet je in de P.C. Hooftstraat eens proberen. Hij zwaait ons uit als we koers zetten naar het strand.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 3/2021. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).