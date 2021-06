Alles wordt anders: Volvo C40 Recharge

Dit najaar verschijnt de Volvo C40 Recharge. Een SUV met een enigszins aflopende daklijn, altijd elektrisch aangedreven. Juist deze auto blijkt symbool te staan voor de toekomst van het Zweedse huis: SUV’s met een elektromotor. Daar draait het om. Oh, en de auto is alleen online te bestellen.

Da’s wennen. Volvo was ooit hét estatemerk. Groot geworden met even hoekige als onverwoestbare stationcars, aangevuld met sedans voor de zakenman en steevast afgeleverd door hondstrouwe dealers, veelal zoveelste generatie familiebedrijven. Hoe anders is dat anno 2021! Tegenwoordig is meer dan zeventig procent van de verkochte Volvo’s een SUV. Dat begon achttien jaar geleden met de eerste XC90 en daarna hebben de Zweden het gamma hoogpotigen consequent uitgebouwd. XC60, XC40… what’s next? Nou, de C40 dus. Feitelijk een XC40 met aflopende daklijn. Want de Volvo klant apprecieert weliswaar een hoge zitpositie, maar heeft niet altijd zeeën van ruimte nodig. Vandaar. Tot en met de voorportieren lijkt de auto sterk op de XC40, al verraadt de neus volgens de makers het ‘familiegezicht’ van de nieuwe generatie elektrische Volvo’s. Zonder vertrouwde Volvo-grille. Ook dat nog.

