Voorproefje uit CARROS #2 – Lang gewacht: Maserati Quattroporte Trofeo

De Maserati Levante Trofeo was al meteen bij zijn lancering de favoriet van pers en publiek. Je kunt je dus afvragen waarom het zolang duurde voordat ook de Quattroporte de Trofeo-behandeling kreeg. Maar ach, wat maakt het uit. Hij ís er.



De automobiel is aan het begin van de vorige eeuw niet uitgevonden om de wereldbevolking te voorzien van een vervoermiddel. Nee, de auto was aanvankelijk een pure avonturenmachine, die zijn eigenaar knallend, ploffend en vibrerend ter beschikking stond, teneinde alle zintuigen ten diepste te beroeren. Exact dat is de reden dat er altijd behoefte zal blijven aan prachtig gefabriceerde pretmobielen met dikke motoren, ongeacht hoeveel mensen de komende jaren zullen overstappen op emotie-arme, rijdende staafmixers.

Likkebaardend

Eén van die auto’s is de nieuwste Quattroporte-variant. Deze Trofeouitvoering is niet voorzien van zomaar een achtcilinder, maar van een goddelijk klinkende, 580 pk sterke aandrijflijn. Hij vervangt de GTS-versie, zodat er nu eindelijk weer een echt sportief aangeklede krachtpatser van deze grote sedan beschikbaar is. De aandrijving wordt uitsluitend overgedragen naar de achterwielen. Een recept dat liefhebbers likkebaardend doet opkijken, maar óók een ‘recipe for disaster’ voor mindere goden. Want, eerlijk is eerlijk, een bloedsnelle auto met alleen achterwielaandrijving is in potentie vooral goed voor het terugdringen van de wereldbevolking. Weinig merken durven het daarom nog aan om hun klantenkring zo in gevaar te brengen. Ferrari doet het met de 800 pk sterke 812 Superfast en ook enkele andere merken weten met dit soort auto’s fijnproevers te raken. Dapper en bewonderenswaardig zegt de één. Compleet gestoord, zegt de ander. En het mooie is: ze hebben allebei gelijk.

