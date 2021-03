Zoeken naar (on)rust: Donkervoort D8 GTO-JD70

Rijden in een Donkervoort – het maakt niet uit welke – is altijd een intense ervaring. Daarom besloot Thomas Bangma om met de JD70 maar eens af te reizen naar de heerlijk rustgevende Weerribben.



Voor wie het nog niet wist: de JD70 is/was een verjaardagscadeau voor Joop. Maar een heel grote verrassing zal het voor hem niet zijn geweest, want om teleurstelling bij de jarige te voorkomen is het tamelijk precies geworden waar Joop blij van wordt. En dat is een op maniakale wijze verder ontwikkelde raket op wielen, die in niets meer lijkt op waar de jubilaris ooit mee begon in een Loosdrechtse schuur, om niet te zeggen een sigaar (op wielen) uit eigen koker. Hoewel de rol van zijn aimabele zoon Denis zeer zeker niet onderschat moet worden; Joop weet precies waar hij met het merk naar toe wil en vooral hoe Donkervoort moet/kan blijven wat het is. Het lijkt erop dat vader en zoon elkaar perfect aanvullen. Waar Joop een even begaafd als bezeten techneut is, heeft Denis (die op zijn beurt weer samenwerkt met zus Amber) een perfect gevoel voor wat de Donkervoortklanten wensen en hoe daarmee om te gaan.

Bram Schot

Denis Donkervoort heeft van dichtbij de strijd gezien die zijn vader leverde om te kunnen óverleven. Dat was bij tijd en wijle een strijd tegen een wereld die pure auto’s als een Donkervoort probeerde uit te bannen, door allerlei veiligheids- en milieu-eisen te stellen waaraan steeds moeilijker voldaan kon worden. Denis noemt als recent voorbeeld de noodzaak van partikelfilters in het uitlaattraject, die de fijnstofuitstoot van de welhaast iconische vijfcilinder turbomotor moeten inperken. Denis geeft ronduit toe dat ze dit zonder de nadrukkelijke bemoeienis van de toenmalige Auditopman Bram Schot waarschijnlijk niet (of in elk geval niet op tijd) voor de JD70 voor elkaar hadden gekregen. Uiteindelijk bleek dat vermaledijde partikelfilter een blessing in disguise, want door de dempende werking ervan bleek een side-pipe configuratie ineens tot de mogelijkheden te horen. En dat bracht weer voordelen waarmee de jarige Joop bijzonder ingenomen was: een gewichtsbesparing van vier hele kilogrammen, de mogelijkheid om een effectiever diffuser te ontwikkelen en, vooral, nóg meer (geluids)beleving.

