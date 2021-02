Racen op waterstof. Dat het kan, heeft het Forze-team bewezen. Het bouwde al acht H-racers, de negende is onderweg. Technisch verschillen ze enorm van circuit-Porsches en -Ferrari’s, maar de prestaties naderen die van raceauto’s op benzine. Terwijl er gewoon water uit de uitlaat komt. “Ik denk echt dat de Formule 1 over tien jaar op waterstof rijdt”, zegt manager Mark Jan Uijl.



Ronderecords op zowel het circuit van Zandvoort als de befaamde Nürburgring. Een door waterstof aangedreven raceauto die in echte races benzineauto’s achter zich laat. Deelname aan de 24 Uren van Le Mans lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Kortom: het Forze Hydrogen Electric Racingteam van de Technische Universiteit Delft doet van zich spreken. De naam Forze is afgeleid van de FormulaZero-competitie. Vanuit een onder architectuur gebouwde fabriekshal op het TU-terrein wordt, tegen het decor van de autosport, waterstof gepromoot als de energiebelofte van de toekomst. De teammanager van Forze, Mark Jan Uijl (23), is daar duidelijk over. “Waterstof is niet zomaar een belofte, het is een belofte die realiteit kan worden. Waterstof is er al lang en we zien dat het in de industrie een steeds grotere rol gaat spelen. Er wordt een waterstoffabriek gebouwd bij de haven van Rotterdam, er rijden al taxi’s en bussen op waterstof, binnenkort rijdt er een waterstoftrein in Groningen… En wereldwijd is het ook in opkomst; Airbus is bezig met waterstofvliegtuigen en vóór 2025 komt er, ter grootte van heel België, een complete stad op waterstof in Saoedi Arabië. Dus de ontwikkelingen zijn er; de vraag naar waterstof wordt steeds belangrijker. Groene energie wint aan belang, de wereld wil verduurzamen en juist die groene energie moet opgeslagen kunnen worden. Waterstof is eigenlijk de énige manier waarop dat efficiënt kan.”

