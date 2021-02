Stadsflitser: Fiat 500e

Het is de eerste moderne, door Fiat zelf ontworpen elektrische (stads)auto en wat ons betreft meteen een schot in de roos. De Fiat 500e combineert heritage met moderniteit. Met als resultaat een Fiat die wij, gewoon voor de lol, graag zouden willen hebben.



Fiat is altijd goed geweest in het bouwen van kleine, eenvoudige auto’s, maar dan wel overladen met Italiaanse flair. Het beste voorbeeld daarvan is de klassieke 500, die inmiddels is uitgegroeid tot een icoon. Na de tamelijk non-descripte Cinquecento uit de jaren negentig, greep Fiat in 2007 voor de nieuwe 500 weer terug op de styling van zijn oorspronkelijke stamvader. Met succes! In een paar jaar tijd droeg de charmante 500 sterk bij aan het uit het slop trekken van het noodlijdende concern. En ook de afgelopen jaren (meer dan tien jaar na zijn eerste introductie!) liet hij nog mooie verkoopcijfers zien. Over een tijdloos ontwerp gesproken.

Meteen elektrisch

Niet vreemd dus dat Fiat zijn meest iconische modelletje gebruikt als instap in de wereld van elektrisch aangedreven vervoer. De 500e is niet de eerste elektrische Fiat, want in 1990 werd al even geflirt met een Panda Elettra en in 2013 werd in Amerika een min of meer experimentele 500e gebouwd. Een enkel exemplaar bereikte via het grijze circuit ook Europa, maar maakte noch op papier, noch in de praktijk indruk. Nu echter lanceert Fiat een serieuze kandidaat. Eentje die al vanaf de basis werd ontwikkeld om op stroom te rijden.

