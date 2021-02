Sorenteau: KIA Sorento Hybrid

Meesterdesigner Peter Schreyer is, na een lange carriere in de westerse autobranche, alweer geruime tijd in dienst bij Kia. Hij was het die de nieuwe Sorento gaf wat zijn voorgangers misten: ‘smoel’ en strakke lijnen. En daarmee is het nu definitief gedaan met het lastdier dat vooral gekocht werd onder het motto ‘veul voor weinig’.



Het was wat, in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de eerste beelden van de Kia Sorento ons bereikten. Een SUV was nog een statussymbool waarvoor merken als BMW (X5) en Mercedes-Benz (ML) astronomische bedragen vroegen – en kregen. Maar plots was daar dat vermaledijde Kia, dat voor minder dan de helft zo’n bakbeest kon leveren. Nou was fantasie nooit het sterkste punt van de Koreanen, dus bleek die eerste Sorento weinig meer dan een kloon van een Mercedes ML. Sommige kopers plakten destijds zelfs stiekem een Mercedes-ster op de voorkant om deze vorm van mimicry te perfectioneren. Toch bleef de Sorento lange tijd vooral een auto die gekocht werd als werkpaard, voor het vervoeren van veel kinderen, het trekken van een kar of caravan, of gewoon voor het voorname gevoel dat een SUV, zeker toen nog, opriep.

Stappenplan

Sexy was de auto nooit. Tot nu. En dat is geen toeval, want het creëren van een mooi uiterlijk was een van de laatste stappen die Kia in zijn queeste naar werelddominantie voor ogen had. Niet lang nadat de merken Kia en Hyundai in 1998 samensmolten, werd een stappenplan ontvouwd dat zó ambitieus was, dat de auto-industrie en de pers hun lachen moesten inhouden.

