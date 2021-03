Polestar 2: verantwoord onderweg

Polestar was voor Volvo jarenlang wat AMG was voor Mercedes-Benz en M voor BMW: het sportieve label. Maar tegenwoordig is dat anders. Polestar is nu, naast Volvo, een zelfstandig merk onder de Geely-paraplu dat zich concentreert op elektrische auto’s. Waarbij voor de modellen overigens nog wel vrijelijk wordt gewinkeld in de magazijnen van Volvo. Zo ook voor de Polestar 2.



De ingenieurs begonnen bij de ontwikkeling van de ‘2’ met een blanco vel papier, maar gingen zich desondanks niet te buiten aan frivoliteiten. Dat maakt de Polestar 2 niet heel spannend om te zien, vooral het interieur zou best wat gezelliger kunnen. Het doet, zeker in zwart, een beetje somber aan. De ruimte is behoorlijk, omdat het forse accupakket op de bodemplaat is gemonteerd. Polestar kon er hierdoor een echte vijfpersoons auto van maken, met een iets hogere zitpositie als in een sedan, maar ook wat lager als in een SUV. En de gebruikte materialen zijn niet afkomstig van dieren: vegetariërs en zelfs veganisten hebben dus niets te vrezen.



De merendeels gerecyclede materialen voelen niet onplezierig aan en ook de stoelbekleding van WeaveTech (wetsuits!) is prettig. Polestar onthield zich ook van opsmuk bij het vormgeven van het instrumentarium.



In een rechthoekig vlak wordt aangegeven of de motor energie krijgt (wit) of verbruikt (oranje) en in het midden is een iPad-achtig scherm geplaatst voor tal van functies, uiteenlopend van de navigatie en telefoon tot de airco en het entertainment. Anders dan bij heel veel nieuwe auto’s, waarvan het instructieboekje honderden pagina’s omvat en intensieve zelfstudie vereist is, is de Polestar 2 zeer eenvoudig te bedienen.

