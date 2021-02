Leve de Koning: Mercedes-Benz S500 L 4-Matic

De nieuwe S-Klasse van Mercedes-Benz heeft het ‘m opnieuw geflikt: deze elfde generatie is weer een technologisch wonder op wielen. Toch blijkt er vooral sprake van verfijning in plaats van vernieuwing. Helemaal als we dit model afzetten tegen de écht revolutionaire topsedan die binnenkort wordt onthuld.

Sinds 1954 is de Mercedes-Benz S-klasse de vaandeldrager van de Europese automotive engineering. Zaken als kreukelzones, schijfremmen, ABS, luchtvering, airbags, radargestuurde cruise-control en navigatie waren slechts enkele van de innovaties die in de loop der jaren debuteerden in dit vlaggenschip. Net zoals je tijdens een modeshow kunt zien wat er volgend najaar in je kast hangt, kun je aan de S-klasse zien waar je ooit in zult rijden.

Draaicirkel(tje)

Z’n meest opzienbarende optie? De 3D-navigatie. Die biedt, zonder speciale bril uiteraard, een ruimtelijke blik op je omgeving. Ook fijn is het head-up display, dat zo staat afgesteld dat je ogen nooit hoeven te focussen. En wat te denken van de sfeerverlichting binnenin, die bijvoorbeeld rood begint te knipperen als de dodehoekwaarschuwing gevaar detecteert? Heel fijn allemaal – we kunnen zonder, maar oké – maar waar de Mercedes S500 L écht stappen neemt zit onder de auto: zijn onderstel. Met name omdat de achterwielen liefst tien graden mee- of tegendraaien. Het maakt van de auto een geweldenaar om te rijden: een rotonde kost je een halve slag aan het stuur en zelfs de verlengde versie van deze toch al niet kleine limousine heeft de draaicirkel van een A-klasse. Fantastisch voor de handelbaarheid in de stad, ook al blijft de figuurlijke drempel groot om met zo’n lel van een auto een winkelgebied in te rijden.

