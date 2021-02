Terwijl veel merken er nog over nadenken of ze wel een waterstofauto zouden moeten ontwikkelen, komt Toyota al met de tweede generatie van de Mirai. We spreken met Andrea Carlucci, Product and Marketing Management Directeur van Toyota Motor Europe, over de toekomst van de waterstofauto.

Toyota lanceert nu de tweede Mirai. Hoe ziet z’n toekomst eruit?

“Van de eerste Mirai hebben we meer dan 11.000 exemplaren verkocht, met het nieuwe model moet dat het tienvoudige worden. De auto staat op ons nieuwe GA-L platform, waarvan het design en de rijeigenschappen profiteren. Door de nieuwe brandstofcel en gewijzigde tankopstelling is de actieradius met 30 procent toegenomen tot 650 kilometer. En je kunt de auto in vijf minuten voltanken. Dankzij al deze verbeteringen en de groeiende belangstelling voor waterstof denken we dat de tweede Mirai een succes zal worden.”

Staan er nog meer waterstofauto’s op de planning bij Toyota en Lexus?

“Op dit moment kunnen we alleen iets meedelen over de Mirai. Maar zoals met de hybride kunnen we de technologie natuurlijk toepassen in andere modellen.”



Vormen de solid state batterijen die nu worden ontwikkeld een bedreiging voor waterstofauto’s?

“Het is onze strategie om álle soorten elektrificatie aan te kunnen bieden. Elke technologie heeft zijn voor- en nadelen. Uiteindelijk bepaalt de klant welke vorm het beste aansluit bij zijn wensen. In de vergelijking van waterstof en solid state batterijen zal het tanken van waterstof altijd sneller gaan dan het laden van een accu. En de brandstofcel zal steeds goedkoper gemaakt kunnen worden. Daarnaast kun je waterstof als energiedrager opslaan, terwijl je elektriciteit moet produceren zodra er vraag is. Daarmee ontlast waterstof het elektriciteitsnetwerk.”

Wanneer komen de eerste modellen met solid state batterij?

“Nog in de eerste helft van dit decennium. Maar het moment en de details zijn nog niet vastgelegd, dus we kunnen er verder nog niets over zeggen.”



Welke rol is er over pakweg vijf jaar nog weggelegd voor de zelfopladende hybridetechniek?

“Een belangrijke rol, want het is een efficiënte en betaalbare oplossing om de CO2-uitstoot en andere emissies te verlagen. Wij verwachten dat het aantal hybrides in de komende vijf jaar met 600 procent zal groeien. En vooral Toyota zal nog meer hybrides uitbrengen. In 2025 schatten we dat zeventig procent van onze verkochte auto’s in Europa een zelfopladende hybride is, tien procent een plug-in hybride en tien procent een volledig elektrische auto.”

Wat rijdt u zelf?

“Ik rij met plezier in een Mirai. Hij is stil, emissievrij en makkelijk te rijden. Ik woon in België waar maar twee waterstoftankstations zijn, dus ik moet het tanken wel zorgvuldig plannen. Maar de techniek werkt goed en ook in de kou blijft de actieradius gelijk. Dus van ‘range anxiety’ heb ik geen last. Maar meer tankstations zouden het leven natuurlijk wel wat gemakkelijker maken.”