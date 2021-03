In the Dutch Mountains: rondje langs de Nederlandse bergen per Alfa Romeo Giulia Super

Onder liefhebbers van een potje sturen staat een trip richting de bergen hoog genoteerd. Alleen is dat nu even lastig. Maar wie de kaart erbij pakt ontdekt genoeg bergen in eigen land, compleet met haarspeldbochten en het nodige klimwerk. Ruud Thoma en Ingmar Timmer verkenden er enkele vanachter het stuur van een Alfa Romeo Giulia Super.

We passeren de waarschuwingsborden ‘Afdaling 14%’ en ‘Slipgevaar’. ‘Onder alle weersomstandigheden’ wordt daar nog fijntjes aan toegevoegd. En inderdaad, de smalle weg door het bos gaat rap naar beneden. We gaan handmatig terug naar het derde verzet van de automatische transmissie voor wat extra remmende werking en staan na een paar scherpe bochten in het dal. Klinkt alsof we in de Alpen onderweg zijn toch? Nee, we rijden in Limburg. Ergens tussen Berg en Houthem.

Goed te pruimen

Voor de kop boven deze reportage zijn we schatplichtig aan de band The Nits. Hun gelijknamige hit uit 1987 verwijst naar het ontdekken van onbekend terrein buiten de grote stad. Een beetje zoals wij per auto een aantal – bekende en minder bekende – Nederlandse bergen gaan verkennen. Onze ronde begon aan de voet van de Amerongse Berg. De 69 meter hoge top maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug, net als de even verderop gelegen Grebbeberg. Aan de zuidkant vormt de Nederrijn een duidelijke begrenzing van de stuwwal die in een ver verleden is ontstaan door de uitlopers van een Scandinavische ijskap. Het ijs schoof afzettingen van bijvoorbeeld rivieren voor zich uit, die na het smelten van de ijskap achterbleven en het landschap op meerdere plekken in Nederland een opvallende vorm gaven. Vanaf een dijkweggetje in de Bovenpolder bij het imposante kasteel Amerongen genieten we van het uitzicht op de berg.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 1/2021. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).