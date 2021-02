CARROS Configurator: Porsche Taycan

Een echte petrolhead zal er misschien nog van gruwen, maar de elektrische auto wordt inmiddels door vrijwel alle merken omarmd. Zelfs sportwagenbouwers wagen zich er aan, met Porsche voorop. Wij configureerden ons ideale exemplaar van de Taycan.

1. TAYCAN 4S (117.586 EURO)

We beginnen bescheiden, want uit de drie varianten kiezen we Taycan 4S met ‘slechts’ 530 pk in plaats van de 680 pk van de Turbo of de 761 pk van de Turbo S. We vinken wel de ‘Performance accu Plus’ aan die 93,4 kWh aan capaciteit heeft, in plaats van de standaard 79,2 kWh (6.886 euro). Dan kun je in ‘overboost’ zelfs 571 pk uit de elektromotoren persen.

2. KLEUR EN WIELEN (3.432 EURO)

We kiezen niet voor veilig zwart of grijs, maar nemen een kek kleurtje, ijsblauw metallic, want dat staat ‘m buitengewoon goed. En de meerprijs valt mee: 1.157 euro. De standaard wielen lijken ondanks het formaat van 19 inch wat aan de ielige kant, dus selecteren we de 20 inch Turbo Aero wielen voor 2.275 euro.

3. STOELEN EN LEER (8.906 EURO)

Binnen wisselen we de standaard zwarte leren bekleding in voor een combinatie van zwart en krijt voor 4.292 euro. En we kiezen de 14-voudig elektrisch verstelbare comfortstoelen met geheugen (1.747 euro), want alleen dan kun je de stoelventilatie met massafunctie voorin bestellen voor 2.124 euro. De stoelverwarming van 460 euro moet je er dan bijnemen. Een verwarmd stuurwiel vinden we onmisbaar, dus dat is ons de 283 euro meer dan waard.

4. BURMESTER 3D AUDIO (6.270 EURO)

Door onze kennismaking met een Burmester 3D High-End Surround Sound System enkele jaren geleden, zijn we zo enthousiast geworden over de geluidskwaliteit ervan, dat we er graag 6.270 euro extra voor over hebben. Dan krijg je 21 luidsprekers, 1.455 Watt versterkervermogen en een 400 Watt subwoofer met een klasse D-versterker. Met zo’n extreem stille auto als de volelektrische Taycan geniet je daar nog meer van dan anders. En het compenseert natuurlijk de afwezigheid van die donker raspende zescilinder boxermotor.