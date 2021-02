Bron van inspiratie: Volvo P1800S (1966)

Na een minder gelukkige poging in de jaren vijftig, lanceert Volvo in het decennium erna opnieuw een sportieve coupé. Met zijn wulpse design en degelijke techniek weet de P1800 de juiste snaar te raken. Zozeer zelfs dat hij, zij het geholpen door een ‘Saint’, de cultstatus bereikte.



Iedere zichzelf respecterende autoproducent wil graag een imagoversterkend model in zijn portfolio. Naar verluidt is Assar Gabrielsson, topman en mede-oprichter van Volvo, in 1953 zó onder de indruk van de Chevrolet Corvette, dat hij besluit om ook een open sportauto op de markt te brengen. In 1954 werd deze als Volvo Sport gepresenteerd, maar het zou tot 1956 duren voordat de productie op gang kwam. De elegante body van de open tweezitter, later omgedoopt in P1900, was van met glasvezel versterkt polyester. Inderdaad, net als die van de Corvette. De body kwam van Glasspar in Californië. Problemen met de kwaliteit zorgen ervoor dat de – ook nog eens zeer prijzige – P1900 een jaar later al geruisloos van het toneel verdween. Volgens de overlevering pakte de nieuwe directeur van Volvo, Gunnar Engellau, een P1900 mee voor het weekeinde. De maandag erop leverde hij de sleutels weer in met de begeleidende woorden: “Ik dacht dat hij uit elkaar zou vallen”. Einde productie dus. Na 68 exemplaren.

Valse start

In de jaren daarna blijft het onrustig in de hoofden van de Volvo-ingenieurs. Helmer Petterson, die ook aan de wieg van de PV444 stond, krijgt daarom in 1957 de leiding bij de ontwikkeling van een nieuwe, sportieve coupé. Voor het ontwerp schakelt hij de Italiaanse designhuizen Ghia en Frua in, die met een aantal voorstellen komen. Wanneer de ontwerpen ter beoordeling worden voorgelegd aan Engellau heeft Petterson er een extra schets aan toegevoegd. Deze is, zonder dat iemand dit weet, afkomstig van zijn zoon Pelle. Geloof het of niet, de keuze valt op dit ontwerp, ook al is Engellau achteraf niet te spreken over deze actie.

