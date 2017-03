De nieuwe Alpine A110 wil maar wat graag in de voetsporen van zijn illustere voorvader treden. Met Le Mans-winnaar Nicolas Lapierre achter het stuur toog het daarom naar de legendarische Col de Turini.

De originele Alpine A110 won de fameuze Monte Carlo Rally in 1971 om dat twee jaar later nog eens dunnetjes over te doen. Befaamd in de Monte Carlo Rally is natuurlijk de klassementsproef naar Col de Turini. Er was dus geen betere plek voor de nieuwe Alpine A110 om daar de show te stelen in een promotiefilmpje. Achter het stuur zit Le-Mans winnaar Nicolas Lapierre en die heeft zo te zien weinig moeite met de vele haarspeldbochten.



Ideale gewichtsverdeling

Dat komt ongetwijfeld door zijn coureurscapaciteiten, al beweert Alpine dat het bochtengedrag van de nieuwkomer fenomenaal is. Dat heeft de 1.080 kilo zware A110 onder meer te danken aan zijn 44:56-gewichtsverdeling (voor:achter). In combinatie met een laag zwaartepunt moet dat de wendbaarheid vergroten. Dankzij de 252 pk sterke 1,8-liter viercilinder turbomotor – door Renault-Nissan ontwikkeld – zit het met het vermogen ook wel snor. In 4,5 seconden snelt de A110 van 0-100 km/u.