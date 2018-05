Zin in een poenerige wagen? De Karlmann King kost je 3,8 miljoen dollar

Als je echt niet meer weet wat je met geld moet doen, dan koop je de Karlmann King. De SUV met hoekig stealth-design is van alle denkbare luxe voorzien, al betaal je daar wel 3,8 miljoen dollar voor.

Een mastodont op wielen. Dat is de Karlmann King bij uitstek. De markante SUV weegt namelijk met gemak 4.500 kilo. En als je wat opties bestelt – zoals bepantsering – kan het wagengewicht oplopen tot 6.000 kilo. Ook met een tot 400 pk opgewaarde 6,8-liter V10 uit een Ford F-550 kom je dan niet ver. De sprint van nul naar honderd belooft 3 dagen te duren. Ook de topsnelheid van 140 km/u is niet bepaald Autobahn-proof.



Straaljager

Toch spreekt de Karlmann King tot de verbeelding. Want welke autobouwer neemt nu een Lockheed F-117 Nighthawk als voorbeeld? De auto dankt z’n hoekige vormen namelijk aan de ‘stealth fighter’ van weleer. Of de Karlmann King net als de superstraaljager onzichtbaar is voor de radar, is niet bekend, maar gezien de geringe toegevoegde waarde verwachten wij van niet.



1.800 man

De Karlmann King is gebouwd door het Chinese IAT, maar wordt in Europa met de hand in elkaar geschroefd door een 1.800 man sterk team. Als basis neemt IAT de vierwielaangedreven Ford F-550, maar die Amerikaanse SUV is verlengd naar zeker zes meter en bovendien flink verbreed en verhoogd. De totale oplage bedraagt 12 stuks.



Comfort

Aan boord kun je onder meer een 40-inch televisie vinden, een bar, koelkast, geïntegreerde laptops, een satellietnavigatiesysteem en natuurlijk een koffiemachine. Standaard biedt het interieur 4 stoelen aan, al kun je er ook een aantal laten bijplaatsen. Tot wel 7 stuks aan toe.



3,8 miljoen

De basisprijs is 3,8 miljoen dollar, maar dat kan nog oplopen als je besluit de Karlmann King verder te personaliseren. En ach ja, waarom zou je dat niet doen? Je moet je toch een beetje onderscheiden van je 11 collega-kopers.