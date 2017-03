Porsche web-tv: Walter Röhrl en de Nacht van Arganil

Deze week lanceerde Porsche de eerste editie van haar 9:11 Magazine. Kern van de online uitgave is elke keer een web-televisieepisode van 9 minuten en 11 seconden. In de eerste aflevering draait het om Walter Röhrl en de Nacht van Arganil.

Porsche wil 9:11 Magazine 5 keer per jaar online uitbrengen, tegelijk met haar klantenmagazine Christophorus. Elke web-tv episode krijgt een eigen thema mee. De eerste aflevering draait om moed. De 9 minuten en 11 seconden worden gevuld met drie filmpjes. Het eerste filmpje is meteen alleraardigst omdat tweevoudig rally-wereldkampioen Walter Röhrl vertelt over zijn legendarische overwinning in de Nacht van Arganil.

Voorbereiding

Het is 1980 en de jonge Röhrl rijdt zijn eerste Rally van Portugal. In de afsluitende proef van ruim 42 kilometer – de Nacht van Arganil – moet hij aan de bak op een parcours dat gehuld is in duisternis en nevel. Ten opzichte van de gevestigde orde van Scandinavische showmannen valt Röhrl op door zijn bedeesde rijden en zijn zeer gedetailleerde voorbereiding.

Lichtjaar

Waar hij normaal 2 of 3 maal een proef verkent, doet hij het vanwege de lastige omstandigheden nu 5 maal. Met de minutieuze aantekeningen die hij maakt, visualiseert hij het parcours keer op keer. Als Röhrl de proef eenmaal aanvangt, lijken de duisternis en nevel hem niet te deren. “Het was alsof er geen mist was”, verklaart Röhrl 37 jaar later. Röhrl – gezegend met een fotografisch geheugen – deklasseert de tegenstand en wint met net geen vijf minuten verschil de proef. Een lichtjaar. De Nacht van Arganil is voor altijd verbonden aan Walter Röhrl in zijn Porsche.