Volkswagen piekt met I.D. R Pikes Peak

Dit weekend stond de iconische Pikes Peak-heuvelklim weer op het programma. Volkswagen stuurde haar I.D. R Pikes Peak omhoog en zag de elektrische sportwagen de 19,9 kilometer afronden in een nieuwe record: 7:57,148 min.

Sinds 1916 werd de Pikes Peak International Hill Climb al 96 keer verreden en nooit dook een auto onder de magische grens van 8 minuten. Slechts één man kwam in de buurt. In 2013 was het de legendarische rally-rijder Sebastien Loeb die er 8 minuten en 14 seconden over deed. Volkswagen kondigde al aan dat ze het record wilde verpulveren en hield woord. Romain Dumas snelde met de elektrische I.D. R Pikes Peak in 7:57,148 min naar de top. In de 19,9 kilometer moest hij 156 bochten verorberen en een flink wat hoogtemeter. De finish van de “Race to the Clouds” ligt namelijk op 4.302 meter.

Normaal verliest een krachtbron op de top liefst 30 procent van z’n vermogen, maar daar had de 680 pk sterke I.D. R Pikes Peak gezien z’n elektrische aandrijflijn geen last van. Verder combineert de elektrocar een gewicht van minder dan 1.100 kilo met optimale aerodynamica.