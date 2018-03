Vlieg mee met de PAL-V: de auto met wieken

Een beetje trots zijn we wel op PAL-V; het bedrijf uit Raamsdonksveer dat met haar Liberty een vliegende auto op de markt gaat brengen. In 2019 staat de marktintroductie gepland. Omdat een vliegende auto best wat inbeeldingsvermogen vereist, hebben we een verhelderend filmpje gevonden wat de PAL-V allemaal in huis heeft.

Momenteel zijn tijdens de Autosalon van Genève de ogen gericht op PAL-V uit ons eigen Raamsdonksveer. Het Nederlandse bedrijf schudt de autowereld namelijk op met een bolide voor de weg waar je mee op kunt stijgen. De Liberty heet de noviteit. Het is een 664 kilo zware auto die 4 meter lang is een topsnelheid kent van 160 km/u. De PAL-V Liberty is naast auto ook een gyrokopter. Binnen vijf minuten is de Liberty vliegklaar te krijgen, waarna je via een korte aanloop – een startbaan van 80 tot 180 meter is vereist – het luchtledige kiest. Eenmaal tussen de wolken ligt de kruissnelheid op 180 km/u en is de reikwijdte maximaal 500 kilometer.

De Liberty kost 499.000 euro (ex. BTW) in de ‘Pioneer’-versie. Na deze limited edition komt de Liberty Sport uit die 299.000 euro (ex. BTW) kost.