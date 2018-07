In detail: de virtuele buitenspiegels van de Audi e-tron

Nu de Jaguar I-Pace in de showroom staat, moet de beoogde concurrent Audi e-tron natuurlijk ook iets van zich laten horen. Audi geeft daarom een exclusief inkijkje in de werking van de virtuele buitenspiegels van de elektrisch aangedreven nieuwkomer.

De Audi e-tron heeft geen fysieke buitenspiegels, maar monteert kleine camera’s aan weerszijden van de auto. De beelden die deze virtuele buitenspiegels opvangen, worden weergegeven op twee led-schermen die in de overgang tussen portier en dashboard zijn gemonteerd. Elk beeldschermpje is 7-inch in doorsnede en is voorzien van sensoren. Op het moment dat je je vinger in de buurt van het scherm houdt, verschijnt er een menuutje met iconen in beeld. Door middel van de iconen is het mogelijk om het blikveld van de camera aan te passen. In en uitzoomen is eveneens mogelijk.



Blikveld

Nu is het echter niet zo dat de bestuurder of bijrijder continu de ‘spiegels’ aan het verstellen is door middel van de icoontjes, want de slimme virtuele achteruitkijkspiegels kunnen dat zelf. Op basis van de rijomstandigheden – snelweg, bochten en parkeren – wordt het juiste blikveld ingesteld op de led-schermen met een resolutie van 1.200 bij 800 pixels. Op het moment dat de auto sneller rijdt dan 90 km/u, wordt het beeld ingezoomd. Andere voertuigen worden groter weergegeven. Bij het aantikken van de richtingaanwijzer wordt het blikveld aan die zijde van de auto zo groot mogelijk gemaakt. Het doel is de hoek zo klein mogelijk te maken. Als er ander verkeer in de dode hoek opduikt, worden de beelden geel omrand en het kader gaat flikkeren. Wie de achteruitversnelling inschakelt, ziet dat het blikveld zich naar beneden richt en uitzoomt.



Berekenend

Een ander foefje in de e-tron is het feit dat het navigatiesysteem continu de elektrische actieradius in het achterhoofd houdt. Op de route zijn de laadpunten zichtbaar, waarbij het navigatiesysteem rekening houdt met het laadniveau van de batterijen, naast de verkeerssituatie en benodigde laadtijden. De laadplanning past zich van minuut tot minuut aan de omstandigheden aan.



16 luidsprekers

Audi zegt dat het in het interieur van de e-tron uitzonderlijk stil is. Vanzelfsprekend zijn de elektromotoren al niet erg luidruchtig, maar de Duitsers hebben de auto zo geïsoleerd dat buitengeluiden nauwelijks kans krijgen om binnen te dringen. Om die rust te doorbreken, biedt Audi optioneel een Bang & Olufsen geluidssysteem aan dat werkt op basis van liefst zestien luidsprekers.