Verkoopautomaten en aflevering aan huis. Online autodealer Carvana groeit snel door

In Amerika is Carvana – gespecialiseerd in het verkopen van tweedehands auto’s online – aan een flinke groei bezig. Maar wat is Carvana precies?



In 2015 werd Carvana al door het zakenblad Forbes verkozen tot een van de vijf meest belovende bedrijven van de VS. En dat terwijl het bedrijf pas drie jaar eerder was opgericht in Arizona. Inmiddels zijn we in 2018 aanbeland en Carvana laat nog steeds indrukwekkende groeicijfers zien. In het afgelopen kwartaal verkocht het bedrijf meer dan 25.000 tweedehands auto’s, meer dan in 2015 en 2016 tezamen. Er werd nog wel veel verlies gemaakt, want als het gevolg van investeringen kon ruim 64 miljoen dollar in rode cijfers worden aangetekend.



Gemak dient de mens

Het geheim achter het succes van Carvana is dat het haar tweedehands auto’s op een vernieuwende manier verkoopt. Je kunt alleen online een occasion bij het autobedrijf bestellen, nadat je hem eerst vanuit 360 graden hebt bekeken. Die auto wordt dan thuis afgeleverd, of – en dat bezorgt het bedrijf veel publiciteit – je kunt het afhalen bij een van de ‘vendingmachines’. Dat zijn gigantische ‘snoepautomaten’ waarin de tweedehands auto’s zijn gehuisvest. Je krijgt bij een online bestelling zelfs een heus muntje om in de machine te doen. De glazen torens van Carvana duiken nu overal op in de VS.



Carvana mikt vooral op gemak. Je bekijkt en bestelt de auto’s gewoon achter je computer. Als de auto eenmaal is thuisbezorgd heb je zeven dagen om hem uit te proberen. Niet goed? Geld terug en dat zonder vragen, zegt het bedrijfsbeleid.