‘The Float’: een zwevende Renault voor de toekomst

Over de weg zweven neemt Renault wel heel letterlijk met ‘The Float’. Het voertuig – een auto kunnen we het niet meer noemen – kwam dit jaar als winnaar uit een ontwerpwedstrijd.

Recent ging Renault om de tafel zetten met een befaamde Londense designopleiding (Central Saint Martins art and design college) om te komen tot dé autonome auto van de toekomst. In totaal namen 15 studenten mee aan de competitie waarbij het ontwerp van Yuchen Cai het meest in het oog sprong. Cai ontwierp ‘The Float’: zwevende glazen ‘pods’ die autonoom door het landschap bewegen. Ze maken gebruik van maglev- technologie, net zoals de razendsnelle Japanse kogeltreinen.

Sociale interactie

Het idee van Cai is dat de auto van de toekomst de inzittenden meer open en sociaal interacteren met de wijde wereld. Vandaar ook dat de glazen autonoom voortbewegende ‘bubbles’ aan elkaar kunnen worden geklikt, zodat je samen ergens naar toe zweeft.