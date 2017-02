De meest opmerkelijke Super Bowl auto-commercials van 2017

Afgelopen weekend werd de finale van het American Football-seizoen gespeeld. De strijd om de Super Bowl is traditiegetrouw een van de best bekeken televisie-uitzendingen van het jaar in Amerika. En dan pakken reclamemakers goed uit. Zoals elk jaar zijn ook in 2017 de automerken goed vertegenwoordigd. Maar om nu te zeggen dat ze allemaal pareltjes de ether in slingerden, nou nee.

Hyundai

Hyundai wringt zich wel in hele bijzondere bochten om haar boodschap duidelijk te maken. De Zuid-Koreaanse autofabrikant stelt dat Amerikanen de Super Bowl niet konden zien als het leger haar werk niet zo goed deed. Hyundai is daarom met een bataljon camera’s neergestreken op een Amerikaanse legerbasis in Polen waar de militairen live naar de wedstrijd kijken. Tijdens het eerste kwart haalt het een paar soldaten uit de zaal, leidt ze stuk voor stuk een kamertje binnen en laat ze – dankzij 360 graden camera’s – even virtueel samenzijn met hun geliefden die thuis ook de Superbowl kijken. Emo-tv ten top. En er komt geen auto in beeld. Zeer bijzonder is dat de advertentie in de rust van de wedstrijd op televisie verschijnt, een fractie nadat de beelden zijn opgenomen.

Kia

Concerngenoot Kia scoort ook goed tijdens de Super Bowl. Het laat filmster Melissa McCarthy – vooral bekend van zeer flauwe komedies – optreden als voorvechtster voor het milieu. Ze heeft in die rol weinig geluk, want elke actie die ze onderneemt wordt bruut afgebroken. Door een walvis die op haar bootje valt bijvoorbeeld. Boodschap is dat ze helemaal niet de held hoeft uit te hangen op een ‘eco-warrior’ te zijn. De Kia Niro rijden is immers genoeg.

Audi

Audi trekt haar merk net als Hyundai breder. In de commercial volgen we een racend meisje in een zeepkist, waarna Audi afsluit dat het opkomt voor gelijke salarissen voor mannen en vrouwen in dezelfde functie. Vooruitgang is voor iedereen, laat het vervolgens weten. Precies.



Ford

Ford brengt graag de boodschap dat het meer is dan een autofabrikant. Het is vooral bezig om slimme mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Als je vast zit – op wat voor manier dan ook – kies dan Ford. Wederom zien we maar weinig Ford-modellen voorbijkomen.

Honda

Honda maakt het wel erg bont met haar suikerzoete boodschap ‘jaag je dromen na’. We zien de schooljaarboeken van verschillende beroemdheden tot leven komen – o.a. acteur Steve Carell, hiphop-ster Missy Elliott en oud-basketballer Magic Johnson – en zij vertellen dat je vooral moet doen waar je hart ligt. Aan het eind wordt de Honda CR-V getoond.

Alfa Romeo

Alfa Romeo houdt het traditioneler en prijst haar Giulia aan met het betere rijwerk. Toch onderscheiden de Italianen zich door liefst drie verschillende advertenties uit te zenden rondom de Super Bowl.

Lexus

Lexus is meer van to-the-point. Ze heeft haar nieuwe LC 500 neergezet in een studio, waar een hippe danser omheen swingt. ‘Man and machine’ heet het clipje dan ook.

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG knipoogt voor de promotie van haar GT Roadster naar de filmklassieker ‘Easy Rider’ uit 1969. Als toetje draaft Peter Fonda – bekend van die film –ook nog even op. De commercial is geregisseerd door de Coen Brothers, bekend van onder meer Fargo, The Big Lebowski en No country for old men.