Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit: circa 25.000 autodiefstallen per jaar via keyless entry

Veel moderne auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met ‘keyless entry’. Met de sleutel of keycard in de zak kan de auto geopend worden. Heel gemakkelijk, maar ook diefstalgevoelig, zo becijfert Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Volgens inschattingen van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (Avc) worden er in Nederland jaarlijks bij tienduizenden auto’s ingebroken via het keyless-entry systeem. Het Avc denkt dat namelijk dat de methode in ongeveer 40 procent van de inbraken wordt gebruikt, op een geregistreerd aantal van 64.000 autodiefstallen zou het dus zo’n 25.000 keer voorkomen.

Relay attack systeem

De methode die het dievengilde hanteert, is heel eenvoudig. De ene autodief gaat met een speciaal apparaatje – een zogenaamd ‘relay attack system’ bij de voordeur van het huis van de auto-eigenaar staan, waarbij hij het signaal en toegangscodes van de sleutel of sleutelkaart opvangt. Hij stuurt via het apparaatje het signaal door, waarna zijn compagnon het opvangt al staande naast de auto. De portieren ontgrendelen zich en de autodieven kunnen de auto in. Op het moment dat de autodief nog even bij de voordeur blijft staan met het apparaatje, kan de auto zelfs gestart worden.

Achter de voordeur

Deze manier van auto-inbraak is alleen mogelijk als de speciale zender het signaal van de sleutel of sleutelkaart oppikt. Omdat de meeste autobezitters hun slimme sleutel of sleutelkaart in de gang achter de voordeur bewaren, is een paar stappen van de straat naar de voordeur voor de autodief meestal voldoende. Recent werden er in de kop van Noord-Holland nog 21 auto’s opengemaakt, waarna airbags en navigatiesystemen ontvreemden, zo meldt het regionale opsporingsprogramma Bureau NH.

Koekblik

Het tegengaan van autodiefstallen via keyless entry kan op een aantal manieren. De meest rigoureuze manier is het uitschakelen van de techniek, al biedt een update van de gebruikte software meestal al uitkomst. Een beproefde huis-tuin-en-keuken-oplossing is om de slimme sleutel of sleutelkaart te bewaren in een koekblik. Het signaal wordt zo tegengehouden.