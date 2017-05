Na de WTCC-races van vorig jaar op de Nürburgring bleef Polestar met haar Volvo S60 nog een paar extra dagen op het circuit om er de nodige testrondjes te doen. Pardoes rolde daar een nieuw ronderecord uit. De blauwe Zweed ramde alle vierdeurs sedans figuurlijk van de baan. De tijd: 7 minuten en 51 seconden. Een jaar later maakt het dat record pas bekend met een bijbehorende video.

Elk ander merk zou er een gloedvol persbericht aan wijden als ze het ronderecord op de Nürburgring behaalt in een bepaalde klasse. Polestar niet. Haar smurfblauwe Volvo S60 was namelijk al een jaar geleden goed voor 7 minuten en 51 seconden en pas nu wordt dat record voor vierdeurs sedans gedeeld. De reden? “We zijn Zweeds, dus we willen ons record niet van de daken schreeuwen. We willen alleen maar leren van onze ervaring”, aldus het nuchtere Polestar.



De testsessies op de Nürburgring – inclusief razendsnel toetje – waren dus vooral bedoeld om zowel de straatversies van de snelle Volvo S60 als de WTCC-variant nog sportiever te maken.

Time to beat

Het wachten van Polestar met het communiceren van haar snelle tijd, heeft tot gevolg dat er inmiddels al een aantal andere vierdeurs sedans het Nürburgring-ronderecord in handen hebben gehad. Eerst was daar de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio die in 7 minuut 39 rondging, waarna de Porsche Panamera Turbo één seconde sneller was. De Giulia Quadrifoglio deed een nieuwe poging met een achttraps transmissie en kreeg het record voor af-fabriek vierdeurs sedans weer terug; 7 minuut 32 is de huidige ‘time to beat’. Misschien lukt het Polestar binnenkort al om die tijd te verpulveren, maar horen we het pas als we weer een jaar verder zijn. Naar goed Zweeds gebruik.