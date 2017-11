Bugatti, Koenigsegg en Hennessey Performance buitelen momenteel over elkaar heen wie nu ’s werelds snelste auto in het bezit heeft. Koenigsegg verbrak dit weekeinde het snelheidsrecord en heeft daarmee het meest recht van spreken. De Agera RS zette 447 km/u op de klokken.

Vorige week onthulde Hennessey Performance op tuningbeurs SEMA in Las Vegas haar F5. De auto moet een top aankunnen van 484 km/u, aldus de Texanen. Echter, een officiële recordpoging is nog niet gedaan, waardoor ook erkende snelheidsduivels als Bugatti en Koenigsegg azen naar het snelheidsrecord. Bugatti denkt dat 450 km/u zeker mogelijk is voor haar Chiron en zal in 2018 de daad bij het woord proberen te voegen.

Heen en terug

Koenigsegg wilde zolang niet wachten en zette haar pijlsnelle Agera RS dit weekeinde al op het asfalt in de Amerikaanse staat Nevada. De Route 160 tussen Las Vegas en Pahrump was eventjes over een afstand van 18 kilometer voor het overige verkeer afgesloten, zodat de snelle Zweed een recordpoging kon doen. In twee richtingen werd er gereden om het voordeel van tegenwind te elimineren. De Agera RS klokte 437 om 457 km/u, waarmee het op een gemiddelde van 447 km/u uitkwam. Oftewel, voorlopig is de Agera RS ‘s werelds snelste productieauto, met een officiële vermelding in het Guinness Book of World Records.