Range Rover Sport SVR vermorzelt Ferrari in China

Land Rover heeft een goed alternatief gevonden voor de snelle rondjes op de Nürburgring; met de Range Rover Sport SVR toog het naar China voor een watervlugge rit op de bochtige Tianmen Road.

De Tianmen Road in China staat bekend om zijn 99 jaarspeldbochten. Het uitdagende parcours is inmiddels al wereldberoemd, maar heeft voor autoproducenten nog niet de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de Nürburgring. Land Rover lijkt daar nu verandering in te willen brengen door met de Range Rover Sport SVR een razendsnelle tijd neer te zetten. In 9:51 minuten denderde de 575 pk sterke kolos naar boven, waarmee het liefst 40 seconden sneller was dan de oude recordhouder; de niet misselijke Ferrari 458 Italia.



Weg naar de hemelpoort

Achter stuur van de Range Rover Sport SVR zat overigens de Nederlandse coureur Ho-Pin Tung. Hij kreeg tijdens de 11,3 kilometer lange rit dus 99 bochten te verwerken. Met een gemiddelde snelheid van 68,8 km/u was hij dus razendsnel op de ‘weg naar de hemelpoort’. Ho-Pin Tung: “Ik ben als coureur wel gewend aan hoge snelheden, maar deze rit met 99 bochten was toch iets heel anders. Geconcentreerd blijven was het moeilijkst doordat de weg heel bochtig is en langs diepe ravijnen voert. Een foutje zou fataal zijn. Ik probeerde in het juiste ritme te komen en de Range Rover Sport SVR hielp daarbij.”

Hoewel de geslaagde recordpoging van de Range Rover Sport SVR vooral een reclamestunt is, levert het prachtige plaatjes op. En dus zouden wij wel meer sportievelingen de Tianmen Road willen zien bedwingen.