Range Rover Sport SVR gaat als de brandweer. Op alle ondergronden

Dat de 550 pk sterke Range Rover Sport SVR snel is, is geen geheim. Dat hij ook op onverhard terrein snel sprint, wil Land Rover aantonen door middel van een heuse sprintvideo.

Op een rechte strook asfalt is de Range Rover Sport SVR snel van zijn plaats. In 4,7 seconden is de 0-100 km/u sprint volmaakt. Omdat de Range Rover Sport SVR ook offroad-genen heeft, wilde Land Rover ook wel eens laten zien dat het op gras, gravel, sneeuw, modder en zand zijn krachten goed kwijtkan. Op alle ondergronden voerden ze daarom een 0-100 km/u sprint uit.



Gravel en sneeuw

Op gravel bleek de Range Rover Sport SVR zich het beste thuis te voelen. In 5,3 seconden raffelde het de klassieke sprint af. Op gras en vervolgens zand spurtte het twee tienden langzamer om er op een terrein van modder en geulen er 6,5 tel over te doen. Met sneeuw onder de ‘voeten’ deed de krachtige Range Rover er ruim elf seconden over om de naald op 100 km/u te krijgen.



Voldoende tractie

De reden dat de Range Rover Sport SVR op de diverse ondergronden zijn kracht goed kwijt kan, ligt verscholen in de Terrain Response 2 technologie waarover het model beschikt. Het zorgt ervoor dat gasreactie en schakelmomenten worden aangepast aan de ondergrond door middel van verschillende modi: General Driving, Dynamic, Grass/Gravel/Snow, Mud en Ruts, Sand en Rock Crawl. Bij verminderde grip wordt er zo toch voldoende tractie verkregen. Om de carrosserie stabiel te houden beschikt de Range Rover Sport SVR over Continuously Variable Damping,

De sprinttests in de video vonden onder meer plaats op de Rockingham Motor Speedway in het Britse Corby, in Zuid-Wales (zand), op de testbanen van Land Rover en in Arjeplog, Noord-Zweden (sneeuw).