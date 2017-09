Er zijn maar weinig auto’s die een snelheid van 400 km/u halen. De Bugatti Chiron redt dat natuurlijk wel. En dat willen ze bij het merk van tijd tot tijd graag laten zien.

De Bugatti Chiron houdt graag van een beetje opscheppen. Wat moet je anders met zestien cilinders en 1.500 pk aan vermogen? Zo vertelt de Chiron maar al te graag dat z’n topsnelheid 420 km/u bedraagt. En dat hij in 2,4 seconden van nul naar honderd snelt.

Doorsnee klusje

Het meest recente borstkloppartijtje vond op 6 augustus plaats. Toen mocht de Chiron eventjes los op Ehra Lessien, het Duitse testcircuit van de Volkswagen Groep. Aan boord zat oud Formule 1-coureur Pablo Montoya. Gewoon in z’n overhemd, want het klusje van vandaag zou hij wel even klaren. De opdracht die hij meekreeg: sprint met de Chiron vanuit stilstand zo snel mogelijk naar de 400 km/u en breng hem daarna zo snel mogelijk tot stilstand. Montoya kreeg het voor elkaar in 41.96 seconden. In die tijd had hij een afstand van 3,112 kilometer afgelegd. We verwachten voor de komende tijd weinig andere automerken die het record willen breken. Om uiteenlopende redenen.