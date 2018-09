Nu ook prijs basisversie Audi A6 Avant bekend

Nu de nieuwe Audi A6 Avant in de showroom staat is ook de prijs bekend gemaakt van de basisversie. De A6 Avant 40 TDI start bij 64.645 euro.



De liefhebbers van de combinatie ruimte-comfort-sportiviteit vallen al jaar en dag voor de Audi A6 Avant. De nieuwe generatie is met 4,94 meter weer een lel van een auto en dat resulteert in meer dan voldoende bagageruimte. Standaard kan 565 liter mee aan boord, maar met de achterbank neergeklapt ontstaat een echoput van 1.680 liter. Dat de Audi A6 Avant je favoriete vakantie- of verhuisvriend is, blijkt verder uit de diverse slimmigheden waarover de auto beschikt: de achterklep open je via een voetbeweging, terwijl zowel de achterklep als de afdekking van de bagageruimte elektrisch worden bediend. Gaat de caravan vaak mee, dan kun je een elektrische in- en uitklapbare trekhaak bestellen. Zet dan meteen een vinkje achter Trailer assist op de optielijst, een techniek waarmee je op basis van cameragegevens, makkelijk manoevreert met een aanhanger.

Mild hybrid

Audi maakt al weer een tijdje gebruik van mild hybrid technologie, dus ook de V6-versies van de Audi A6 Avant zijn met een 48V-systeem uitgerust. Het systeem maakt het mogeijk om remenergie terug te winnen en bij hogere snelheden schakelt de verbrandingsmotor zichzelf soms kort uit. De brandstofbesparing loopt zo op tot 0,7 l/100 km.



Keuzevrijheid

In totaal zijn er op de A6 Avant 39 assistentiesystemen leverbaar. Audi heeft ze opgedeeld in twee pakketten; City en Tour. Met vier onderstelvarianten is ook op dat gebied veel te kiezen. Naast het standaard onderstel met stalen schokdempers is er het sportonderstel, het actieve onderstel met dempercontrole en de adaptieve luchtvering met damper control. Dynamische vierwielbesturing is tevens optioneel.

Prijzen

In eerste instantie kun je kiezen uit drie versies van de A6 Avant. De basisversie is de A6 Avant 40 TDI S tronic met 204 pk. Dat model start bij 64.645 euro. Een flinke prijsstap hoger staat de A6 Avant 45 TDI quattro. Voor 77.145 euro beschik je dan wel over een 231 pk sterke V6-dieselkrachtbron, Topmotorisering is voorlopig de A6 Avant 50 TDI quattro. Dat betekent 286 pk én vierwielaandrijving. De vanafprijs is 82.945 euro.