Mini Remastered: in 1.000 manuren een ‘nieuwe’ Mini

David Brown Automotive heeft de good-old Mini weer tot leven gewekt. De Remastered-versie is beter en moderner dan ooit. Al hebben de Britten daar wel 1.000 uur per auto voor nodig.

David Brown Automotive maakte eerder naam met de Speedback GT. Daarvoor nam het de Aston Martin DB5 als basis en gaf de auto een moderne interpretatie. Toen de Britten bekend maakten te werken aan een tweede model, werd weer zo’n pittige metamorfose verwacht. Niets is minder waar, want de Mini Remasterd van David Brown blijft – op uiterlijk gebied – opvallend dicht bij het origineel.



Van top tot teen

Van een simpele restauratie of herbouw van de Mini is echter geen sprake. Per model stopt David Brown Automotive er duizend manuren in om de Mini van de grond af compleet opnieuw op te bouwen met nieuwe onderdelen. Het resultaat is dat de auto een moderne afwerking heeft en veel beter geïsoleerd is tegen geluiden van buitenaf. Ook is de torsiestijfheid toegenomen en de motor veel krachtiger en betrouwbaarder dan het origineel. In het interieur is de Mini Remastered eveneens met z’n tijd meegegaan want er is een heus navigatiesysteem te vinden. Hout, leder en aluminium zijn de gebruikte hoogwaardige materialen.



Op de Top Marques Monaco (20 – 23 april) wordt de Mini Remastered van David Brown Automotive onthuld. Dan wordt ook de vanafprijs bekend.