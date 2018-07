‘License to build’: Aston Martin DB5 van James Bond nu in 1.290 Lego-blokjes

Vorige maand nog vatte Lego de Bugatti Chiron in 3.599 plastic blokjes en nu is het de beurt aan de Aston Martin DB5 uit de James Bond-film Goldfinger uit 1964. En typisch Lego: het zelfbouw schaalmodel zit vol met slimme snufjes.

Heb je net een maand zitten zwoegen op de 3.599 Lego-blokjes van de Bugatti Chiron, staat er weer een volgende uitdaging voor je neus. Nu hebben de Denen namelijk de Aston Martin DB5 uit de James Bond-film Goldfinger in 1.290 steentjes gegoten. Net als de Chiron is de schaal 1:8, dus als je klaar bent staat er een 34 centimeter lange auto voor je neus.



Schietstoel en bandensnijders

Het bouwpakket is voor € 169,99 te koop, maar dan heb je wel een ‘license to build’ nodig. Klein grapje van Lego natuurlijk. Het ludieke aan de Aston Martin DB5 is dat net als in de film met Sean Connery er tal van werkende technologische snufjes aan boord zijn. Denk aan een te verbergen volgcomputer en een vak met een telefoon in de deur. Nog leuker zijn de schietstoel en de roterende nummerplaten. En zo’n omhoogkomend kogelvrij scherm bij de achterruit komt ook altijd van pas, net als de bandensnijders aan de wielen. Oh ja, kijk niet raar op als er plots machinegeweren aan de voorkant verschijnen als je de versnellingspook naar achteren trekt. En voor de autoliefhebber: onder de motorkap bewonder je de gedetailleerde 6-cilinder lijnmotor.