Lamborghini Aventador SVJ gaat Porsche 911 GT2 RS verslaan

Met een spannend filmpje dat luistert naar de naam ‘Aventador SVJ meets the Nürburgring’, maakt Lamborghini ons lekker voor de komst van de Super Veloce Jota-versie van de Aventador. Het lijkt er sterk op dat deze Aventador SVJ zal worden geïntroduceerd aan de hand van een nieuw ronderecord.

Eerder deze maand schreven we al dat dat Lamborghini Aventador SVJ het Nürburgring-record voor productieauto’s wil afsnoepen van de Porsche 911 GT2 RS. Met dit recent vrijgegeven filmpje wordt die recordpoging alleen maar waarschijnlijker, want waarom zouden de Italianen anders het beroemde circuit hebben gekozen voor een ‘sneak preview’ van hun aanwinst?

Ingepakt

Als de Lamborghini Aventador SVJ de Porsche 911 GT2 RS wil verslaan moet het een tijd van onder de 6 minuten en 47.3 seconden op de klok zetten. In het filmpje zien we in een flits (bij 20 sec.) dat de ingepakte Aventador SVJ 332 km/u rijdt, dus met de topsnelheid zit het wel goed. De Aventador SVJ zal naar verwachting rond de 790 pk aan vermogen uit z’n 6,5-liter twaalfcilinder putten.