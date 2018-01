Koenigsegg viert 1 miljoen Instagram-volgers met een ‘smash-party’

En ja, ook het Zweedse sportwagenmerk Koenigsegg ontkomt niet aan crashtests. En dus krijgen we ter ere van 1 miljoen Instagram-volgers een uiterst pijnlijk filmpje voorgeschoteld. Daarin wordt een 2 miljoen kostende Regera genadeloos gemarteld.

Het is een beetje als vlees eten. Als er een mooie biefstuk voor de neus staat, loopt bij menig carnivoor het water in de mond. Maar als de koe geslacht moet worden, kijkt iedereen weg. Het bovenstaande filmpje kent tal van dergelijke wegkijkmomenten, want een 2 miljoen kostende Koenigsegg Regera wordt gemarteld alsof het een lieve lust is. Maar ja, het is voor een goed doel. Zo weet je als gelukkige koper wel dat je een veilige auto voor deur hebt staan.