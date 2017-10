Koenigsegg zit Bugatti dwars: Agera RS rijdt record uit de boeken

Bugatti bedacht vorige maand iets nieuws. Het liet haar Chiron optrekken tot 400 km/u en bracht hem daarna zo snel mogelijk tot stilstand. Het gehele tafereel nam amper 42 tellen in beslag. Koenigsegg wilde dat met haar Agera RS ook eens proberen.

Als Bugatti met haar Chiron weer eens een stunt uithaalt, zitten ze zich in het noorden van Europa al weer te verkneukelen om een tegenactie te bedenken. De Bugatti Chiron heeft met z’n 1.500 pk immers maar weinig concurrenten, maar de Koenigsegg Agera RS komt met 1.361 pk in de buurt. Vorige maand zagen de Zweden de Chiron in 41.96 seconden vanuit stilstand optrekken naar 400 km/u om daarna vol in de remmen te gaan. Die 0-400-0-challenge leek Koenigsegg ook wel aardig en pakte recent de handschoen op met haar Agera RS. Met Niklas Lilja achter het stuur klaarde de snelle Agera het kunststukje in 36,44 tellen. Het is nu wachten op het volgende hoofdstuk in de tweestrijd.