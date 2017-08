Stuntrijder Ken Block houdt ervan om in een zeer potente Ford door stedelijk gebied te crossen. Ditmaal verruilt hij echter stadse obstakels voor de woestijn.

Wat Block met z’n Ford Fiesta in deze video uitspookt, hoeft u niet thuis te proberen. Om te beginnen is Block een van de beste stuntrijders ter wereld, ten tweede draagt z’n Fiesta de toevoeging ‘RX43’ en dat betekent onder meer de toegang tot een verbluffend vermogen van 600 pk en vierwielaandrijving.

Terrakhana

Na de bekende Gymkhana serie, met een reeks aan adembenemde video’s tot gevolg, is Block nu toe aan een nieuwe fase in z’n loopbaan. ‘Terrakhana’ doopt hij z’n eerste stuntvideo in de woestijn. Voor de nodige zandverstuivingen is Block met z’n rallycrosser neergestreken in Swing Arm City, Utah. En dat levert spectaculaire plaatjes op.