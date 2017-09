Ken Block beklimt Pikes Peak met 1.400 pk sterke Ford Mustang

Stuntrijder Ken Block zagen we recent nog z’n kunsten vertonen in de woestijn van Utah, maar in deze nieuwe video ‘danst’ hij de iconische Pikes Peak op met een uit de kluiten gewassen klassieke Mustang.

Ken Block kent u natuurlijk van de Gymkhana video’s waarin hij halsbrekende toeren uithaalt in Ford-modellen met rally-genen. Vooral driften is zijn hobby. Voor z’n nieuwste video – Climbkhana: Pikes Peak gedoopt – heeft hij weer een Ford onder handen genomen waarmee hij overdwars de wereldberoemde Pikes Peak heuvelklim trotseert.

Race to the Clouds

Zijn metgezel is ditmaal een twinturbo Ford Mustang Hoonicorn RTR uit 1965 die voor de gelegenheid 1.400 pk tot z’n beschikking kreeg. Op het menu staan 156 bochten die zijn verdeeld over een 20 kilometer lang parcours. De finish van de Pikes Peak heuvelklim – en dus ook voor Ken Block – ligt op 4.302 meter hoogte. Niet voor niets wordt de Pikes Peak heuvelklim ook wel de ‘Race to the Clouds’ genoemd. Met het stijgen, verliest een krachtbron op Pikes Peak een behoorlijk deel van z’n vermogen. Tot wel 30 procent op de top. Arme Ken Block, dan heeft-ie als hij boven is nog amper 1.000 pk over.