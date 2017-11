Jaguar XE SV Project 8 kroont zich tot de snelste vierdeurs sedan op de Nürburgring

De 600 pk sterke Jaguar XE SV Project 8 weet wel raad met een rondje Nürburgring Nordschleife. Met een tijd van 7 minuten en 21,23 seconden is het de snelste productierijpe vierdeurs sedan ter wereld.

De Jaguar XE SV Project 8 die het record neerzette is een prototype die op de productieversie is gebaseerd. Van de straatlegale versie worden er namelijk 300 gebouwd. De rondgang in dik 7 minutenen en 21 seconden dankt de Jaguar XE SV Project 8 onder meer aan een fors vermogen van 600 pk, verkregen uit Jaguar Land Rovers 5.0 liter Supercharged V8 benzinemotor. Doordat de motorsoftware is aangepast, en zowel het koelsysteem als het inlaat- en uitlaattraject zijn verbeterd, is de auto razendsnel. Met een sprint van 0-100 km/u in 3,7 seconden is de Project 8 zelfs de snelst accelererende Jaguar ooit. De topsnelheid is eveneens aanzienlijk; 322 km/u.

De door Jaguar Special Vehicle Operations (SVO) met de hand gebouwde sportsedan kan dankzij aerodynamische aanpassingen bovendien beschikken over 122 kilo aan downforce bij een snelheid van 200 km/u.